U17 nữ Trung Quốc hủy diệt Thái Lan 6-0, Việt Nam xuất sắc vào tứ kết

U17 Việt Nam giành ngôi nhì bảng.

Ở lượt trận cuối bảng A tối 7/5, thầy trò HLV Masahiko Okiyama đánh bại U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1. Dù không tạo ra thế trận quá vượt trội, đại diện Việt Nam vẫn cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Hai bàn thắng của U17 nữ Việt Nam đến từ các tình huống cố định. Linh Chi mở tỷ số bằng cú đá phạt đẹp mắt trước khi Ngọc Ánh ghi bàn quyết định, giúp đội nhà khép lại trận đấu với 3 điểm quý giá. Chiến thắng này giúp U17 nữ Việt Nam cán đích ở vị trí nhì bảng A và ghi tên vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, U17 nữ Thái Lan trải qua cơn ác mộng thật sự trước U17 nữ Trung Quốc. Dù sớm chắc ngôi đầu bảng, đội chủ nhà vẫn chơi đầy quyết tâm và nghiền nát đại diện xứ chùa vàng với tỷ số 6-0.

Thất bại nặng nề khiến Thái Lan đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Việt Nam. Trước đó ở trận khai màn, Thái Lan để Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối. Kết quả này được xem là bước ngoặt lớn của cục diện bảng đấu.

Với việc giành ngôi nhì bảng, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng tứ kết, nhiều khả năng là U17 Nhật Bản hoặc Australia. Trong khi đó, U17 nữ Thái Lan đứng trước nguy cơ phải chạm trán ứng viên vô địch U17 nữ Triều Tiên với ngôi nhất bảng C.

VCK U17 nữ châu Á lấy 4 đội mạnh nhất giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11.

Tác giả: Minh Nghi

