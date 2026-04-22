U17 Lào nhận thưởng lớn chưa từng có trong lịch sử

U17 Lào đánh bại Thái Lan, tạo cơn địa chấn để giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

U17 Lào đã tạo nên bất ngờ lớn nhất tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U17 Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó giành ngôi nhất bảng B vào bán kết trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Lào, khi họ phải chờ hơn một thập kỷ để tái lập thành tích vào bán kết. Lần gần nhất U17 Lào làm được điều này là từ năm 2015.

Điều đặc biệt, chiến thắng trước Thái Lan tạo ra hiệu ứng mạnh trên truyền thông và mạng xã hội khu vực. Bên cạnh đó, với chiến tích lịch sử này, U17 Lào cũng nhận được “mưa tiền thưởng”. Cụ thể, U17 Lào đã nhận tổng cộng khoảng 450 triệu Kip (hơn 537 triệu đồng). Số tiền này có 405 triệu Kip (hơn 483,5 triệu đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF), 20 triệu Kip (gần 24 triệu đồng) từ Liên đoàn Bóng đá tỉnh Salavanh và 10 triệu Kip (gần 12 triệu đồng) từ Trung tâm Thanh niên Lào. Ngoài ra, họ còn được Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trao số tiền 15 triệu Kip (gần 18 triệu đồng) và Madam Bo Pijika Bunkwang - Chủ tịch CLB Vientiane United thưởng 50 triệu kip (60 triệu đồng Việt Nam).

Trong số 405 triệu Kip mà LFF thưởng cho đội U17 Lào, có 70 triệu Kip (hơn 83,5 triệu đồng) sau trận hòa 0-0 với U17 Myanmar ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Họ có thêm 100 triệu Kip (gần 120 triệu đồng) sau trận thắng Philippines 4-3 ở lượt trận thứ nhì.

Riêng trận thắng U17 Thái Lan 3-2 ở lượt cuối vòng bảng, U17 Lào được thưởng cao nhất: 235 triệu Kip (hơn 280,5 triệu đồng). Con số 450 triệu Kip cho thành tích lọt vào bán kết là số tiền thưởng rất cao dành cho một đội bóng đá trẻ tại Lào. Đây là khoản thưởng lịch sử chưa từng có trước đây với các đội bóng trẻ của Lào. Điều này cho kết quả vừa qua là chiến tích đầy tự hào của U17 Lào.

Con số thưởng này chắc chắn chưa dừng lại nếu U17 Lào tiếp tục đánh bại U17 Malaysia ở trận bán kết diễn ra vào ngày 22/4, giành quyền vào chơi trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn