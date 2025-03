Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến có thể sẽ tiệm cận 100%

Báo cáo tình hình triển khai về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT cho biết: Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng và có hiệu quả lớn đối với xã hội. Tiêu biểu như nhiệm vụ đăng ký thi tốt nghiệp THPT, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thanh toán lệ phí xét tuyển, xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến được thực hiện và thành công ngay từ năm đầu tiên (năm 2022), mỗi năm có khoảng 1 triệu thí sinh tham gia.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp

Đặc biệt, trong năm 2025, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới, thí sinh tự do được phép đăng ký dự thi trực tuyến, việc này giúp tỷ lệ đăng ký trực tuyển có thể sẽ tiệm cận 100%. Ngoài việc đăng ký bằng tài khoản được cấp trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia) và thực hiện đăng ký, do đó gia tăng sự thuận tiện, an toàn cho thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, đã hoàn thành giai đoạn 1 về triển khai mô hình thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Sau thí điểm giai đoạn 1, Bộ GD&ĐT đã xác định được mô hình kỹ thuật theo hướng cơ sở dữ liệu tập trung. Hiện nay, Bộ đã hướng dẫn triển khai học bạ số đại trà cho cấp tiểu học và hướng dẫn triển khai thí điểm học bạ số cấp THCS, THPT và GDTX.

Ngoài ra, từ tháng 11/2024 đến nay, Bộ GD&ĐT đã triển khai được 1 dịch vụ trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. Hiện nay, có 68 thủ tục hành chính đã được số hóa trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, nhưng mới có 1 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là trọng tâm công tác, được Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh đó, Bộ GD&ĐT xác định chuyển đổi số, cải cách hành chính là giải pháp đột phá. Việc này không chỉ đáp ứng triển khai chỉ đạo cấp trên mà là yêu cầu tự thân nhằm tạo chuyển biến tốt cho hoạt động của ngành Giáo dục vốn cần gương mẫu vì thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một số công việc cần được ngành Giáo dục tập trung trong thời gian tới, đó là sắp xếp, phân công nhân lực phù hợp; rà soát kinh phí, hạ tầng, trang thiết bị, các tài nguyên, đặc biệt là cơ sở dữ liệu chuẩn về pháp lý, an toàn, an ninh, đồng thời bổ sung các trường dữ liệu theo yêu cầu, đặc biệt đối với người học và tăng cường sử dụng dữ liệu; triển khai “bình dân học vụ số”, tiếp tục triển khai học bạ số, văn bằng số...

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân