Rộ tin thí sinh hot nhất cuộc thi nam Vương Campuchia sắp tới Việt Nam, chính chủ bỗng "đăng đàn" tiết lộ một điều

Lai Thai, tên đầy đủ là Lai Vathai, là một thí sinh nổi bật tại cuộc thi Mister Majestic Cambodia 2025 (Nam vương Campuchia 2025). Anh thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng, đặc biệt là khán giả Việt Nam, nhờ vào câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng và sự tự tin khi tham gia cuộc thi.

Trên mạng xã hội, Lai Thai đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn với khán giả và báo chí Việt Nam vì sự quan tâm, ủng hộ dành cho anh trong suốt cuộc thi. Đáng chú ý, anh thường xuyên đăng tải các bài viết bằng tiếng Việt, thể hiện tình cảm chân thành và sự kết nối đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lai Thai chia sẻ rằng anh đã hoàn thành thủ tục làm hộ chiếu và chỉ còn chờ ngày sang Việt Nam. Anh không giấu được sự háo hức khi viết bằng tiếng Việt:

“Tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã làm xong hộ chiếu và chỉ còn chờ ngày đến Việt Nam. See you soon, Vietnam (Hẹn gặp sớm nhé, Việt Nam)"

Dòng trạng thái này ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ Việt Nam, nhiều người bày tỏ sự mong chờ và sẵn sàng chào đón anh tại Việt Nam.

Được biết, trước khi tham gia cuộc thi, Lai Thai từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi bị bắt nạt và trầm cảm do ngoại hình của mình. Tuy nhiên, anh đã kiên trì vượt qua những rào cản, quyết tâm theo đuổi đam mê và khẳng định bản thân.

Trong cuộc thi Mister Majestic Cambodia 2025, Lai Thai dẫn đầu phần bình chọn trực tuyến ở hạng mục chụp ảnh thời trang, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Dù đối mặt với những bình luận tiêu cực, anh vẫn luôn giữ vững tinh thần và tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Hiện tại, Lai Thai đang là sinh viên và tham gia cuộc thi không chỉ để khẳng định bản thân mà còn với mong muốn kiếm thêm thu nhập để hỗ trợ gia đình. Anh khẳng định rằng với anh, kết quả không quan trọng bằng việc dám đứng lên, tự tin thể hiện bản thân trước công chúng.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn