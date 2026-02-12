Tuyển Việt Nam đón tin kém vui trước trận quyết đấu Malaysia

Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công trước trận quyết đấu Malaysia.

Trước thềm trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân nhà vào ngày 31/3 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, hàng công của đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt vấn đề khiến HLV Kim Sang Sik không khỏi đau đầu.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiếp tục vật lộn với chấn thương cổ chân dai dẳng và đã không còn giữ được phong độ ghi bàn như vài năm trước ở sân chơi V-League khi đang tiệm cận với tuổi 30.

Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc, niềm hy vọng lớn của thế hệ trẻ, lại vắng mặt ở trận đại chiến với tuyển Malaysia tới đây vì án treo giò. Sự thiếu hụt 1 cầu thủ giàu năng lượng, tốc độ và khả năng tạo đột biến rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến phương án tấn công của đoàn quân áo đỏ trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chưa có được phong độ tốt nhất. Dù vẫn rất nỗ lực, nhưng hiệu quả dứt điểm và sự bùng nổ của tiền đạo này kém xa năm trước và rất khó được triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt tới.

Tiền vệ Văn Toàn hiện đã trở lại tập luyện song vẫn chưa rõ thời điểm trở lại thi đấu cho Nam Định ở V-League nên cũng khó có suất lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 tới, chuẩn bị cho trận quyết chiến với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng đang có phong độ khá tốt ở giải hạng Nhất nhưng lại thường xuyên làm bạn với chấn thương và cũng đã lâu chưa được quay trở lại đội tuyển quốc gia vì vậy cũng bỏ ngỏ khả năng lên tuyển vào tháng 3 tới.

Khi các phương án quen thuộc đều gặp vấn đề, gánh nặng ghi bàn của tuyển Việt Nam một lần nữa dồn lên vai Nguyễn Xuân Son, cầu thủ vừa trở lại tháng trước sau chấn thương ở AFF Cup 2024.

Xuân Son đang là điểm tựa lớn nhất trên hàng công tuyển Việt Nam, nơi mọi hy vọng được đặt vào bản lĩnh và khả năng tỏa sáng cá nhân của ngôi sao thượng thừa.

Tác giả: Phú Qúy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn