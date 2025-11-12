Đội tuyển Việt Nam và sự trở lại của Xuân Son

Ngày 11/11, Nguyễn Xuân Son đã tham gia buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam, đánh dấu sự trở lại sau gần 1 năm rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Trao đổi với báo chí, Xuân Son nói: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi. Trở lại đội tuyển sau 11 tháng khiến tôi hạnh phúc và tự hào. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn vừa qua.

Tôi nói với thầy Kim và cả đội rằng cảm ơn vì đã tin tưởng và chờ đợi tôi. Được khoác áo đội tuyển, cống hiến cho Tổ quốc luôn là niềm vinh dự lớn lao. Tôi đã hoàn toàn bình phục và đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Suốt gần một năm qua, tôi đã nỗ lực không ngừng để lấy lại phong độ tốt nhất.

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Huấn luyện viên trưởng. Nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân, cố gắng ghi bàn hoặc kiến tạo, nhưng quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng”.

Xuân Son được kỳ vọng lấy lại phong độ. Ảnh: VFF.

Xuân Son đã sẵn sàng và thể hiện tinh thần quyết tâm cao. Anh gặp chấn thương trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan hồi tháng 1/2025. Sau gần một năm rời xa sân cỏ điều trị chấn thương, Xuân Son đã chính thức trở lại.

Thực tế, quãng thời gian qua, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực này. Hàng công của chúng ta chưa đáp ứng được kỳ vọng. Việc tuyển Việt Nam để thua Thái Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027 đã để lại nhiều vết gợn.

Trong đợt tập trung hồi tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gọi những nhân tố mới nhưng vẫn chưa thể bù đắp được khoảng trống của hàng công. Cũng vì thế mà cái tên Xuân Son được nhắc nhiều sau mỗi trận đấu mà hàng công của đội tuyển Việt Nam không mang lại sự hiệu quả.

Xuân Son trở lại được xem là tin vui. Thế nhưng, lúc này liệu huấn luyện viên Kim Sang-sik có sẵn sàng sử dụng cầu thủ này? Điều này sẽ được trả lời sau những buổi tập mà ban huyấn luyện cần có sự tính toán kỹ lưỡng.

Cần nhớ rằng, Xuân Son mới trở lại sân tập, anh chưa thi đấu trận nào cho Nam Định ở các giải đấu. Chính vì thế nên rất khó đánh giá về phong độ của Son kể cả khi anh thừa nhận đã đạt 100% thể lực.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Lào ở trận đấu sắp tới, đây là đối thủ không mạng, với đội hình không Xuân Son, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể xoay sở được với các con người hiện tại. Chính vì thế, Xuân Son vẫn có thể ngồi dự bị. Nếu sử dụng Son, có thể ở những phút cuối trận. Điều này là một lựa chọn hợp lý để Xuân Son bắt nhịp trở lại. Trận đấu với Lào có thể chỉ là những bước chân khởi động đầu tiên của Son.

Việc triệu tập Son lên đội tuyển Việt Nam lần này có thể nằm trong kế hoạch dài của ông Kim Sang-sik. Đây có thể chỉ là đợt tập trung để Son lấy lại cảm giác bóng và quen với môi trường đội tuyển. Anh có thể chưa được sử dụng ngay ở trận đấu với Lào. Một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nặng, kéo dài, cần có sự cân nhắc, đánh giá kỹ hơn đến từ công tác chuyên môn.

Sự trở lại lần này có thể chỉ là bước đệm, chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Malaysia vào tháng 3 tới. Sau đợt tập trung vào tháng 11 này, Xuân Son sẽ được đánh giá một cách chi tiết trước khi được lựa chọn là một nhân tố chính thức, quan trọng như trước đây.

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân