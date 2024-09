Quang cảnh buổi Tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển tại xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu)

Tham dự chương trình, về đại biểu Công an tỉnh, có lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh và Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an thị xã Hoàng Mai.

Các đại biểu tham dự buổi Tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển tại phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai)

Về đại biểu các sở, ngành, có đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban Quản lý cảng cá tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tuyên truyền các quy định về Luật Thủy sản và hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU

Trong những năm qua, với mục tiêu xây dựng vùng biển và ven biển Nghệ An trở thành vùng kinh tế phát triển năng động, các sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế về biển, đảo, nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là ngư dân hoạt động trên biển. Qua đó tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

Trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, phao cứu sinh cùng hàng trăm tờ rơi, sổ tay về chống khai thác thủy sản IUU tới ngư dân xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu)

Tại chương trình, các ngư dân được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến biển, đảo; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thông qua chương chình, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân về trách nhiệm và vai trò trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế phát biểu tại buổi Lễ

Trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, phao cứu sinh cùng hàng trăm tờ rơi, sổ tay về chống khai thác thủy sản IUU tới ngư dân phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai)

Dịp này, Công an tỉnh đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 100 túi thuốc y tế, 100 phao cứu sinh cùng hàng trăm tờ rơi, sổ tay về chống khai thác thủy sản IUU tới ngư dân xã Sơn Hải và phường Quỳnh Phương.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn