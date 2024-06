Nghệ An chú trọng hỗ trợ thí sinh thi vào lớp 10 trong mọi tình huống

Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An kiểm tra tủ đựng đề thi, bài thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc). Ảnh: Hồ Lài

Chiều 3/6, đoàn công tác Ban chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các Hội đồng thi trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Đoàn công tác do ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời là Phó trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi làm trưởng đoàn.

Giám sát, bảo vệ an toàn đề thi, bài thi

Tại Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), hiện đề thi đã được chuyển đến trường và được bảo vệ theo đúng quy định. Các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất khác cũng cơ bản hoàn tất.

Theo tổng hợp, đây là Hội đồng thi có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất tỉnh với 1.582 em, được chia thành 2 điểm thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong những ngày thi, nhà trường có đội tình nguyện để hỗ trợ cho các thí sinh.

Với số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất tỉnh Nghệ An, cán bộ Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) kiểm tra việc sắp xếp bố trí phòng thi, điểm thi theo quy định. Ảnh: Hồ Lài

Tương tự, với hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) cũng phải chia thành 2 điểm thi để đảm bảo công tác tổ chức đúng quy chế. Tuy nhiên, điều khác biệt là 1 điểm thi được đặt tại Trường THCS Quán Bàu, với 18 phòng thi. Trong số này, có 14 phòng thi dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Hà Huy Tập, còn 4 phòng thi dành cho thí sinh thi vào Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An.

Công tác bảo mật, bảo vệ đề thi, bài thi được đặc biệt chú trọng. Ảnh: Hồ Lài

Thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, Chủ tịch Hội đồng thi cho hay, với đặc thù 1 điểm thi bố trí tại trường THCS, nên toàn bộ đề thi được chuyển về và lưu trữ, bảo vệ tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. Trước mỗi buổi thi, đề thi chính thức sẽ được từ Trường THPT Hà Huy Tập sang Trường THCS Quán Bàu. Ngược lại, sau mỗi buổi thi, toàn bộ bài làm của thí sinh cũng được đóng gói, niêm phong và chuyển từ Trường THCS Quán Bàu về Trường THPT Hà Huy Tập. Quá trình vận chuyển đề thi, bài thi do cán bộ của Hội đồng thi thực hiện có sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại Trường THCS Quán Bàu - một điểm thi của Hội đồng thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Hà Huy Tập cũng nói thêm, vấn đề lo lắng nhất đó là đảm bảo tất cả thí sinh phải đi đúng giờ, tránh bỏ thi. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay nhà trường đã lấy số điện thoại của tất cả các trường THCS có thí sinh dự thi. Trong trường hợp thí sinh đến muộn, nhà trường sẽ trực tiếp gọi điện đến các trường để thông tin đến thí sinh hoặc người nhà thí sinh.

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) đoàn công tác Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực lưu trữ đề thi, bài thi của thí sinh.

Theo báo cáo của cô Hoàng Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng thi, năm nay, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh có 774 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 32 phòng thi. Đây cũng là đơn vị có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Bộ phận văn thư đóng dấu danh sách thí sinh để niêm yết tại mỗi phòng thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Hiện nhà trường cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh dự thi. Theo đó đã phát thẻ dự thi cho toàn bộ thí sinh theo từng trường THCS nơi các em theo học. Lịch thi, sơ đồ điểm thi, quy chế và danh sách thí sinh tại các phòng thi cũng đã được niêm yết đầy đủ. Bên cạnh đó, hơn 100 nhân sự làm nhiệm vụ thi cũng đã được huy động trong đó có giám thị, công an bảo vệ vòng ngoài, công an trực 24/24 bảo vệ phòng lưu trữ đề thi, bài thi của thí sinh, lực lượng y tế, phục vụ và tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.

Khu vực cửa sổ tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi được niêm phong. Ảnh: Hồ Lài

Qua kiểm tra, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các Hội đồng thi. Tuy nhiên, đây là kỳ thi quan trọng, nên mọi khâu của công tác tổ chức thi không được chủ quan, lơ là.

Kiểm tra hoạt động của các camera giám sát tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Hồ Lài

Theo ông Đào Công Lợi, đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình GDPT 2006. Từ năm sau, kỳ thi sẽ diễn ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh tăng đột biến, lớn nhất từ trước đến nay với hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi trên toàn tỉnh. Vì vậy, Ban chỉ đạo kỳ thi quán triệt các ban ngành, bộ phận liên quan cùng vào cuộc, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An cũng lưu ý các Hội đồng thi thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ thi đến phụ huynh, học sinh và các trường THCS trên địa bàn để nắm thông tin đầy đủ, rõ ràng, tránh trường hợp nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Thời điểm diễn ra kỳ thi vào dịp thời tiết nắng nóng, các điểm thi cần rà soát, trang bị đầy đủ quạt mát, nước uống cho thí sinh dự thi… Ban chỉ đạo thi cấp huyện cũng cần huy động sự vào cuộc của các ban ngành liên quan, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống.

