Tuyển sinh đại học 2026 có nhiều thay đổi lớn

Nhiều trường công bố lịch thi đánh giá năng lực

Đến nay, đã có nhiều trường đại học công bố lịch, môn, lệ phí thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2026, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội...

Như mọi năm, kỳ thi TSA (đánh giá tư duy) của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra sớm nhất. Đợt 1 diễn ra vào cuối tháng 1 và 2-2026 đợt còn lại trong tháng 3 và tháng 5-2026. Các kỳ thi khác hầu hết diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5-2026. Không có đợt thi nào trong tháng 6 và 7 như năm ngoái bởi lịch tuyển sinh đại học năm nay dự kiến sớm hơn 2 tuần. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào tháng 7-2026.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo lịch đăng ký thi đánh giá năng lực (HSA) sẽ được điều chỉnh, từ 9h ngày 1 đến 16h30 ngày 7-2-2026. Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng kí dự thi, Viện Đào tạo số và khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo chính thức thời gian đăng ký tài khoản và ca thi của kỳ thi HSA năm 2026 như sau: Thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25-11-2025 đến hết ngày 31-1-2026 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/. Thí sinh đăng ký ca thi từ 9h ngày 1 đến 16h30 ngày 7-2-2026. Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kỳ thi) từ 9h ngày 8 đến 9h ngày 14-2-2026. Kỳ thi HSA năm 2026 dự kiến được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5-2026 với nhiều đợt thi tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi đợt thi dự kiến phục vụ khoảng 20.000 thí sinh, góp phần giảm áp lực di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở các khu vực khác nhau.

Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, trường sẽ tổ chức 2 đợt thi, mỗi đợt 2 ngày. Thí sinh chỉ được chọn tham gia 1 trong 2 đợt. Đợt 1 vào các ngày 23 và 24-5-2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Đợt 2 vào các ngày 30 và 31-5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai. Đối tượng dự thi là thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương), có nhu cầu tham gia thi đánh giá năng lực để sử dụng kết quả trong xét tuyển đại học.

Nội dung các bài thi tương ứng với nội dung các môn học, môn thi cấp trung học phổ thông; phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ GD-ĐT. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỷ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và viết trên tờ giấy thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Chứng nhận kết quả thi chỉ có giá trị sử dụng trong xét tuyển đại học hệ chính quy trong năm tuyển sinh 2026. Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay hiện có 25 cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này để xét tuyển.

Về lệ phí, Đại học Quốc gia Hà Nội thu 600.000 đồng/lượt, Bách khoa Hà Nội 500.000 đồng/lượt. Các trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM thu theo môn, khoảng 200.000 - 700.000 đồng/lượt.

Hàng loạt trường bỏ xét tuyển học bạ

Thông tin tuyển sinh năm 2026 vừa được Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố, theo đó trường sẽ tuyển sinh 4 nhóm ngành theo 3 phương thức tuyển sinh. Nhóm 1 gồm Báo chí và Xuất bản; nhóm 2 là Lý luận; nhóm 3 là Lịch sử; nhóm 4 gồm các ngành Truyền thông, Quảng cáo, Quan hệ quốc tế. Tổng chỉ tiêu là 2.150, tăng 100 so với năm 2025. Về phương thức, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển.

+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Tùy nhóm ngành, trường tuyển thẳng thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Toán học, Lịch sử, Địa lý. Nếu không dùng quyền tuyển thẳng, thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù hợp với môn hoặc dự án khoa học kỹ thuật đạt giải.

+ Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp. Thí sinh có thể dùng điểm học bạ trung bình 6 kỳ của 2 môn kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh IELTS (từ 5.0 trở lên) hoặc SAT (từ 1.200 trở lên).

+ Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm xét là tổng 3 môn, tùy ngành sẽ nhân hệ số với môn chính (có thể là Ngữ văn, Lịch sử hoặc tiếng Anh). Trường cho thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp. Nếu có SAT, các em được cộng khuyến khích 0,2 - 0,6 điểm vào tổng điểm xét. Như vậy, năm 2026 Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến bỏ phương thức xét học bạ, thay vào đó là phương thức xét tuyển kết hợp giữa học bạ với IELTS hoặc SAT.

Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (VNU-SIS) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, năm nay trường không sử dụng học bạ THPT làm phương thức xét tuyển mà dự kiến triển khai các phương thức xét tuyển sau:

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.

+ Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.

+ Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành yêu cầu năng khiếu, bao gồm các chương trình: Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo; Đồ họa công nghệ số; Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật; Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

+ Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Áp dụng đối với thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ (IELTS, TOEFL iBT…).

Học viện Ngân hàng ngày 8-1 công bố sử dụng 3 phương thức tuyển sinh năm 2026, gồm: Xét tuyển thẳng, xét kết hợp và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. So với năm ngoái, trường không còn xét riêng điểm học bạ hay điểm các kỳ thi đánh giá năng lực nữa. Thay vào đó, ở phương thức xét tuyển kết hợp, trường sử dụng kết quả học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT), điểm bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc bài thi đánh giá năng lực đầu vào đại học V-SAT.

Nguồn tin: anninhthudo.vn