Khám phá trường THPT Chuyên hơn 50 năm tuổi ở Nghệ An: Là "lò đào tạo” nhân tài, cựu học sinh toàn người nổi tiếng

Ngôi trường giàu truyền thống học tập, là “lò đào tạo” nhân tài

Sở hữu truyền thống học tập đáng nể, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu ở Nghệ An không chỉ là nơi quy tụ những gương mặt nổi bật của xứ Nghệ, đây còn là môi trường hun đúc bản lĩnh học thuật, tinh thần tự học và khát vọng vươn xa cho biết bao thế hệ.

Tiền thân của trường là các lớp chuyên Toán của tỉnh Nghệ An, trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến năm 1974, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu chính thức được thành lập.

Ở giai đoạn đầu, trường chỉ có hai lớp chuyên Toán và chuyên Văn, tuyển chọn học sinh từ hai trường cấp III Đô Lương và Thanh Chương. Niên học đầu tiên 1974–1975, trường có hơn 100 học sinh cùng gần 40 giáo viên, cán bộ, công nhân viên. Khóa đầu ra trường đã cho thấy chất lượng đào tạo ấn tượng khi nhiều học sinh đỗ đại học trong nước và tạo nền tảng vững chắc để chinh phục nền giáo dục quốc tế.

Ngay từ buổi đầu, Chuyên Phan Bội Châu đã không chỉ là một mô hình trường chuyên, mà còn là nơi gửi gắm kỳ vọng đào tạo nhân tài của cả một vùng đất hiếu học.

Từ hai lớp chuyên ban đầu, quy mô đào tạo đã không ngừng mở rộng với các khối chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cùng nhiều lớp ngoại ngữ như Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật. Chính sự phát triển này giúp trường THPT Chuyên Phan Bội Châu trở thành một trung tâm đào tạo mũi nhọn đúng nghĩa, nơi học sinh có thể theo đuổi năng lực chuyên sâu ở cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội lẫn ngoại ngữ.

Nằm ở trung tâm của Nghệ An, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, các lớp học khang trang, trang bị đầy đủ máy chiếu, TV, thiết bị, ánh sáng… để thầy và trò có thể nghiên cứu, học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, các phòng thực hành bộ môn, phòng chức năng của các môn học Lý, Hóa, Sinh, Tin học đều được nâng cấp qua từng năm, trang thiết bị cao cấp để tạo môi trường học tập hiệu quả.

Trường còn có căn tin, sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên. Trường có ký túc xá tạo điều kiện cho học sinh ở lại học tập, rèn luyện tri thức hiệu quả hơn.

Với một ngôi trường chuyên, cơ sở vật chất không chỉ được hiểu là phòng học hay trang thiết bị, mà còn là hệ sinh thái hỗ trợ việc học gồm tài nguyên chuyên môn, môi trường tự học, không gian câu lạc bộ và các hoạt động trải nghiệm.

Để trở thành học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, học sinh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh với 4 bài thi Toán - Văn - Anh và môn chuyên. Điểm chuẩn hằng năm để đỗ vào trường khá cao, đòi hỏi học sinh phải rèn luyện từ sớm, đặt mục tiêu rõ ràng. Trung bình mỗi môn trên 8 điểm mới có cơ hội đỗ vào trường.

Học sinh THPT Chuyên Phan Bội Châu năng động trong hoạt động ngoại khóa.

Bảng vàng thành tích đáng nể, từng có quán quân Olympia

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có bề dày thành tích, là nơi phát hiện và bồi dưỡng học sinh thi vào đại học, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc top đầu trong hệ thống trường chuyên trên cả nước.

Riêng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026, trường ghi dấu mốc đặc biệt khi có 113 học sinh đạt giải, gồm 10 giải Nhất, 40 giải Nhì, 31 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. Đây cũng là kỷ lục chưa từng có của nhà trường và của giáo dục Nghệ An. Đáng chú ý, có tới 11 học sinh lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Những con số ấy không chỉ thể hiện mặt bằng học lực cao, mà còn cho thấy chiều sâu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.

Trước đó, năm 2025, trường tiếp tục khẳng định vị thế khi có học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của riêng nhà trường, mà còn cho thấy học sinh Chuyên Phan Bội Châu đủ sức bước ra sân chơi lớn của thế giới.

Đội tuyển HSG Quốc gia của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại kỳ thi vừa qua.

Ở sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu từng 2 lần đem cầu truyền hình trận chung kết năm về tỉnh Nghệ An vào năm 2019 và 2021. Trong đó, thí sinh Trần Thế Trung xuất sắc vượt qua nhiều “nhà leo núi” để giành vòng nguyệt quế chung cuộc vào năm 2019. Còn Nguyễn Đình Duy Anh - thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 2021 thiếu một chút may mắn để chạm đến ngôi vị vô địch.

Trần Thế Trung - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 là học sinh của trường giành vòng nguyệt quế danh giá.

Không chỉ nổi bật ở bề dày thành tích học tập, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu còn ghi dấu ấn bởi tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu trong và ngoài nước qua nhiều năm. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã tiếp tục trưởng thành, trở thành những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật và quản lý. Chính điều đó cho thấy giá trị của ngôi trường không chỉ nằm ở những giải thưởng học sinh giỏi, mà còn ở khả năng bồi dưỡng nên những con người có tri thức, bản lĩnh và đóng góp thiết thực cho xã hội.

MC Khánh Vy - “hot girl 7 thứ tiếng” là học sinh trưởng thành từ ngôi trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An.

Đằng sau những mùa vàng giải thưởng ấy là vai trò rất lớn của các thầy cô. THPT Chuyên Phan Bội Châu sở hữu đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu tiềm năng, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người phát hiện năng lực, định hướng chiến lược học tập, rèn kỷ luật và truyền lửa cho học sinh.

Nhờ sự đồng hành, những áp lực vốn rất lớn ở môi trường chuyên được chuyển hóa thành động lực, để học sinh không chỉ học giỏi mà còn học có mục tiêu, có phương pháp và có bản lĩnh.

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An là một ngôi trường mà danh tiếng không được tạo nên chỉ bởi bề dày lịch sử, mà còn bởi khả năng liên tục làm mới mình trong thời đại mới.

Với truyền thống học tập dày dặn, đội ngũ giáo viên tâm huyết, cơ sở vật chất hiện đại, THPT Chuyên Phan Bội Châu xứng đáng là một trong những ngôi trường tiêu biểu, là “lò đào tạo” nhân tài của mảnh đất xứ Nghệ.

Tác giả: Tấn Phước

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn