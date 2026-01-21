Tuyển sinh đại học, một trường bỏ xét học bạ độc lập, chuyển sang xét tuyển kết hợp

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn tuyển sinh cho học sinh tại Thành phố Huế. Ảnh: UEH

Ngày 20/1, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án tuyển sinh với điều chỉnh lớn về phương thức xét tuyển, mở rộng chương trình đào tạo.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh gần 8.900 sinh viên cho cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và phân hiệu Vĩnh Long. Trường cũng mở mới 8 chương trình đào tạo chiến lược gắn với công nghệ, đô thị thông minh và phát triển bền vững, triển khai 6 chương trình song bằng quốc tế.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2 phương thức chung cho tất cả chương trình và cơ sở đào tạo: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; xét tuyển kết hợp.

Các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh : - Ngày 05/04/2026: Thi đánh giá năng lực, ngoài ra tại UEH Mekong xét tuyển các đợt thi kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức năm 2026 - Tháng 03-04/2026: Dự kiến thông báo chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển - Tháng 05/2026: Mở cổng nộp minh chứng xét tuyển trực tuyến - Từ 18/5/2026: Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phương thức 1) - Công bố kết quả xét tuyển: Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tháng 8/2026 (dự kiến): Sinh viên làm thủ tục nhập học và tìm hiểu các hoạt động sau nhập học

Đối với tổ hợp xét tuyển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh × 2, qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề - nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành.

Lưu ý, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung các tổ hợp mới gồm tổ hợp (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh) và tổ hợp (Toán, Tin học, tiếng Anh) ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Theo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển kết hợp cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách này hướng đến học sinh giỏi toàn diện, có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - nhóm nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nối tiếp hàng loạt trường đại học chuyển sang xét kết hợp điểm học bạ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đánh giá năng lực, thay vì xét từng đầu điểm như trước.

Năm 2025, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển bằng 5 phương thức: Tuyển thẳng; điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Học bạ; điểm đánh giá năng lực V-ACT hoặc V-SAT; xét thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 22,8 đến 27,7 với các ngành ở cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở phân hiệu Vĩnh Long, điểm chuẩn 17-22.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn