Tướng Campuchia xuất hiện mạnh khỏe sau khi báo Thái đưa tin 'tử trận'

Theo tờ Khmer Times, Trung tướng Srey Doek - Phó tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Sư đoàn Hỗ trợ số 3 - đã xuất hiện công khai tại một sự kiện ở tỉnh Preah Vihear ngày 2-12.

Trong sự kiện này, ông đã có bức ảnh chụp cùng bà Men Sam An - thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao của Quốc vương và Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển.

Những hình ảnh khác ghi lại cũng cho thấy vị tướng hoàn toàn khỏe mạnh.

Trước đó, truyền thông Thái Lan liên tục khẳng định Trung tướng Srey Doek đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan hồi cuối tháng 7.

Ngày 30-7, tờ Bangkok Post đưa tin Trung tướng Doek đã tử trận, cho biết thông tin dựa trên nguồn tin từ Quân khu 2 của Thái Lan.

Sau đó ông Jakrapob Penkair, Cố vấn tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan, tiếp tục đăng bài trên Facebook nói rằng Trung tướng Srey Doek "khơi mào cuộc đụng độ" và tuyên bố ông "đã ra đi trong đợt phản công của Thái Lan".

Dù Bộ Quốc phòng Campuchia liên tục bác bỏ thông tin trên, việc ông Srey Doek vắng bóng trong thời gian dài khiến tin đồn ngày càng lan rộng.

Campuchia đến nay vẫn chưa công bố toàn bộ thương vong trong cuộc giao tranh hồi tháng 7, tuy nhiên nước này khẳng định không bao giờ che giấu thông tin về sự ra đi của bất kỳ sĩ quan cấp cao nào.

Ông Chheng Kimlong, Chủ tịch Viện Tầm nhìn châu Á, cho rằng tin đồn về cái chết của Trung tướng Srey Doek có thể bắt nguồn từ sự nhầm lẫn trong nội bộ quân đội Thái Lan. Tuy vậy, ông Chheng không loại trừ khả năng đây là một chiến thuật có chủ đích.

"Việc tuyên bố một chỉ huy chủ chốt của đối phương đã tử trận có thể là đòn tâm lý, nhằm làm suy giảm tinh thần quân đội và người dân Campuchia" - ông Chheng nhận định.

