Tuổi trẻ Nghệ An thực hiện 'Ngày cao điểm tình nguyện vì đô thị văn minh'

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Văn Lương, UVBTV TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Ban dân vận, MTTQ, Hội CCB, Hội nông dân...

Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày cao điểm, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đoàn về triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”; tổ chức các diễn đàn trao đổi trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter, zalo,…

Khánh thành công trình "Thư viện xanh cho em" tại trường Tiểu học Mai Hùng.

Tuyên truyền lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, hoạt động giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; tuyên truyền quảng bá về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm khu vực vui chơi, giải trí văn minh tại các địa phương, đơn vị; triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh “Chỉnh trang và số hóa 119 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh”; triển khai phong trào “Nhật ký tình nguyện”; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa; tham gia thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trồng hàng cây thanh niên và trao tặng cờ tổ quốc tại tuyến đường thanh niên "Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn".

Trong đó tại thị xã Hoàng Mai, sáng nay đã triển khai chuỗi hoạt động với các nội dung: Trao tiền hỗ trợ vốn cho 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; trao bản đồ hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"; trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt đội TNTN "Thanh niên Hoàng Mai- văn minh đô thị"; khánh thành công trình "Thư viện xanh cho em" tại trường Tiểu học Mai Hùng; trồng hàng cây thanh niên và trao tặng cờ tổ quốc tại tuyến đường thanh niên "Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn"; khám cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vẽ tranh "Con đường bích họa" và thăm đoạn đường Sáng- xanh- sạch- đẹp.

Khám và cấp phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hoạt động này đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống đô thị văn minh đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức.

