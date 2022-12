Từng trêu tức 'an-ti' bố, cậu nhóc Mateo Messi nay chiếm sóng bởi loạt khoảnh khắc bám chặt bố không rời

Tối 18/12, Lionel Messi chính thức bước vào trận đấu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp hiển hách của anh. Sau 120 phút thi đấu, hai đội Argentina và Pháp đã hòa nhau với tỷ số 3-3. Cuối cùng, Argentina đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch World Cup 2022.

Sau trận bóng này, cái tên Messi một lần nữa tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bên cạnh Messi, cậu con trai thứ 2 của anh là Mateo Messi cũng bất ngờ chiếm sóng sau chung kết World Cup. Nguyên nhân đến từ hình ảnh được cho là Mateo Messi “ngất xỉu” trên khán đài khi thấy bố vô địch. Bởi lẽ từ trước đến nay, Mateo vẫn nổi tiếng với vị trí antifan của Messi, thường xuyên trêu chọc bố và Barcelona - CLB cũ của Messi mỗi khi thua trận.

Tuy nhiên, sự thật thì đây không phải là khoảnh khắc diễn ra trong trận chung kết World Cup mà đã được chia sẻ trên Twitter từ khá lâu. Hơn nữa nhân vật “ngất xỉu” là Ciro Messi - con út nhà Messi chứ không phải Mateo.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Mateo đã cùng mẹ, anh trai và em trai xuống sân để ăn mừng cùng bố. Cậu bé bám chặt lấy bố không rời kể từ giây phút này

Mateo tỏ vẻ phấn khích, ôm khư khư giải thưởng của bố

Ngoài hình ảnh nói trên, người hâm mộ bóng đá còn bắt gặp hình ảnh Mateo Messi ôm khư khư giải thưởng của bố. Thậm chí, khi em trai út Ciro cầm vào giải thưởng Cầu thủ hay nhất World Cup của bố, Mateo không hề có ý định nhường lại. Không những vậy, sau khi từ chối cho em trai mượn cúp, cậu nhóc 7 tuổi ôm Quả bóng vàng World Cup 2022 chạy đi chỗ khác.

Mateo Messi không cho em trai Ciro cầm vào giải thưởng Cầu thủ hay nhất World Cup của bố.

Sau khi từ chối cho em trai mượn cúp, cậu nhóc 7 tuổi ôm Quả bóng vàng World Cup 2022 chạy đi chỗ khác.

Mới đây, dân mạng còn truyền tay nhau khoảnh khắc Mateo ngồi trên người bố, một tay ôm, một tay xoa đầu bố. Tiếp đó, cậu bé liên tục hôn vào má người bố đầy tình cảm và tự hào. Dân mạng không khỏi thích thú trước hành động này của cậu bé, dù từng tuyên bố "anti" bố nhưng với sự chiến thắng thuyết phục này, cậu bé vô cùng tự hào về bố của mình.

Your browser does not support the video tag.



(Video: Mateo ôm hôn bố thắm thiết sau chiến thắng của bố và đội tuyển)

Nguồn tin: saostar.vn