Tuấn Hải không gãy xương sau khi bị phạm lỗi thô bạo

Tuấn Hải là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong chiến thắng 3-1 của CLB Hà Nội trước Quảng Nam tại vòng 13 V.League 2023/24. Tuy nhiên đúng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, anh đã bị phạm lỗi thô bạo. Theo đó, ở một tình huống đi bóng tiến về vòng cấm Quảng Nam, Tuấn Hải đã bị Tăng Tiến bên phía Quảng Nam dùng gầm giày đạp thẳng vào ống đồng.

Tăng Tiến đạp ống đồng Tuấn Hải thô thiển

Your browser does not support the video tag.

Tiền đạo mang áo số 9 của CLB Hà Nội đau đớn nằm sân và phải dùng đến băng cáng để ra đường biên. Xe cứu thương cũng đưa Tuấn Hải đến thẳng bệnh viện để kiểm tra. Theo thông tin của CLB Hà Nội, Tuấn Hải không bị gãy xương. Để đảm bảo, CLB Hà Nội sẽ đưa Tuấn Hải đi kiểm tra tổng thể vào ngày mai để có kết luận cuối cùng.

Điều này phần nào cũng giúp HLV Philippe Troussier trút bỏ gánh nặng. Trên khán đài, nhà cầm quân người Pháp sốt sắng và yêu cầu trợ lý cho xem lại hình ảnh quay chậm trên truyền hình, sau khi Tuấn Hải bị nằm sân.

Tuấn Hải hiện là trụ cột của ĐT Việt Nam dưới thời ông Troussier. Anh đã có bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2023 gần đây.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn