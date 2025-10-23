Từ nay đến cuối 2025, Biển Đông còn 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến Việt Nam

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) nhận định: "Từ nay đến hết năm 2025, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, trong đó, không loại trừ khả năng các cơn này có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Theo ông Khiêm, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nhiều đợt mưa vừa, mưa to có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Lũ trên các sông Trung Bộ được dự báo đạt đỉnh báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ muộn trùng thời kỳ tích nước hồ chứa, gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang giảm dần, song từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường lớn (22–27/10; 04–10/11; 18–25/11; 02–08/12; 17–24/12). Trong đó, hai đợt đầu tháng 11 và đầu tháng 12 được cảnh báo mực nước có thể lên mức báo động 2–3, thậm chí trên báo động 3, gây nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.

Về mùa khô 2025–2026, xâm nhập mặn dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô 2024–2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.

Ngoài các bản tin định kỳ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân theo dõi thông tin cảnh báo thời gian thực về dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất tại các địa chỉ: http://iweather.gov.vn; http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông có thể còn 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó không loại trừ khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm 21/10 đến ngày 23/10: Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa 22/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 23/10 đến ngày 31/10: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV