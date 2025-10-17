Ba cơn bão liên tiếp khiến Nghệ An thiệt hại hơn 8.500 tỷ đồng

Khung cảnh bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (Nghệ An) tan hoang sau lũ lớn trong cơn bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua.

Ngay sau thiên tai, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã kịp thời hỗ trợ Nghệ An. Trong tháng 8/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định cấp 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để giúp tỉnh khắc phục thiệt hại. Đến đầu tháng 10, Trung ương tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên 800 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An đã phân bổ toàn bộ 300 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp và đang tiếp tục triển khai phân bổ 500 tỷ đồng còn lại cho các công trình cấp bách như đê điều, hồ chứa, đường giao thông, trường học, trạm y tế và hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.

Bên cạnh đó, ngân sách địa phương cũng đã được huy động mạnh mẽ, với 405 tỷ đồng được bố trí để hỗ trợ khắc phục nhà ở, khôi phục sản xuất và sửa chữa các công trình bị hư hỏng nặng.

Các cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân tại các xã vùng cao Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ

Theo thống kê, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 86 căn nhà cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 500 hộ khác đang được hỗ trợ xây mới hoặc tái định cư tại chỗ. Ngoài ra, khoảng 800 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng đang được chính quyền và người dân chung tay sửa chữa.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Thiệt hại do các cơn bão, lũ gây ra là hết sức nặng nề. Các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, tập trung cho công tác khắc phục, đặc biệt là đảm bảo nhà ở và sinh kế cho người dân”.

Ông Trung yêu cầu rà soát kỹ số lượng nhà bị sập, hư hỏng để có phương án hỗ trợ cụ thể; xác định vị trí tái định cư hợp lý, đảm bảo người dân được ổn định nơi ở lâu dài. Cùng với đó, các ngành chức năng cần tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo sinh kế và thu nhập cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Quang cảnh phiên họp

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ưu tiên khôi phục các công trình giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng để lên phương án đầu tư, tránh dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Trước diễn biến thời tiết cuối năm được dự báo còn phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cấp ủy, chính quyền không chủ quan, lơ là, cần thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, tổ chức sơ tán dân khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Trung giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Đồng thời huy động sự tham gia của lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, dựng lại nhà cửa, khôi phục hạ tầng dân sinh.

