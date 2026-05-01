Từ món ăn chống đói của người nghèo trở thành đặc sản “đắt xắt ra miếng”, phủ sóng từ quán bình dân đến nhà hàng sang trọng

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng với những món ăn dân dã, nhưng không ít trong số đó đang “lột xác” để trở thành lựa chọn đắt giá của giới sành ăn. Một ví dụ tiêu biểu là cơm cháy kho quẹt – món ăn từng gắn liền với bữa cơm đạm bạc của người dân Nam Bộ.

Trước đây, cơm cháy đơn giản chỉ là phần cơm cháy dưới đáy nồi, ăn kèm với kho quẹt – hỗn hợp mặn ngọt từ nước mắm, đường, tóp mỡ và tiêu. Món ăn ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn, tận dụng nguyên liệu sẵn có để “đưa cơm”.

Thế nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên hương vị đặc trưng khó quên: cơm giòn rụm, kho quẹt đậm đà, thêm chút rau luộc chấm cùng là đủ thành một bữa ngon.

Ngày nay, cơm cháy kho quẹt không còn chỉ xuất hiện trong bếp nhà quê mà đã có mặt tại nhiều nhà hàng cao cấp.

Món ăn được “nâng cấp” với cách trình bày đẹp mắt, nguyên liệu chọn lọc hơn như tôm khô loại ngon, thịt ba chỉ, thậm chí thêm hải sản hoặc biến tấu gia vị để phù hợp khẩu vị đa dạng. Một phần cơm cháy kho quẹt trong nhà hàng có thể có giá cao gấp nhiều lần so với phiên bản truyền thống.

Điều khiến món ăn này trở thành “mốt” của nhà giàu không chỉ nằm ở sự mới lạ, mà còn ở cảm giác hoài niệm.

Giữa những món Âu – Á cầu kỳ, việc thưởng thức một món ăn đậm chất quê nhà mang lại trải nghiệm khác biệt: vừa sang trọng, vừa gần gũi. Với nhiều người, đó còn là cách tìm lại ký ức tuổi thơ trong một không gian hiện đại.

Ngoài ra, xu hướng ăn uống “quay về bản chất” cũng góp phần đưa cơm cháy kho quẹt lên vị thế mới. Món ăn không cầu kỳ kỹ thuật nhưng lại tôn vinh hương vị tự nhiên, phù hợp với những ai tìm kiếm sự giản dị và chân thật trong ẩm thực.

Dù được biến tấu và nâng tầm, sức hút của cơm cháy kho quẹt vẫn nằm ở cái hồn mộc mạc ban đầu. Từ một món ăn chống đói của người nghèo, nó đã trở thành biểu tượng thú vị cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong ẩm thực Việt.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn