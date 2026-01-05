Chưa 30 tuổi đã lo cắt mí mắt

Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ tìm đến phẫu thuật mí mắt như một cách “làm mới” diện mạo mệt mỏi. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Khi bắt đầu mở phòng khám phẫu thuật tạo hình vùng mắt tại Manhattan (New York, Mỹ) vào năm 2007, bác sĩ Robert Schwarcz chủ yếu tiếp nhận những bệnh nhân ngoài 50 tuổi tìm đến phẫu thuật mí mắt.

Gần hai thập kỷ sau, nhóm khách hàng ấy đã thay đổi rõ rệt. Ngày nay, không ít bệnh nhân của ông mới ở độ tuổi 20-30.

Sự dịch chuyển này không phải là hiện tượng cá biệt. Melissa Doft, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại khu Upper East Side (New York), cho biết số lượng bệnh nhân tăng lên trong khi độ tuổi ngày càng trẻ hóa.

“Năm 2025, tôi đã có những buổi tư vấn phẫu thuật mí mắt với bệnh nhân ở độ tuổi đôi mươi”, bà nói với Wall Street Journal.

Làm mới diện mạo mệt mỏi

Blepharoplasty, thường được gọi ngắn gọn là “bleph”, là phẫu thuật can thiệp vào da, cơ và mỡ vùng mí trên hoặc mí dưới. Nếu mí trên chủ yếu xử lý tình trạng sụp, che khuất nếp mí và làm mắt trông nặng nề, thì mí dưới tập trung vào bọng mắt, quầng thâm hoặc vùng hõm dưới mắt.

Theo Flora Levin, bác sĩ chuyên phẫu thuật tạo hình mắt tại Connecticut (Mỹ), mỗi dạng can thiệp phục vụ một nhu cầu thẩm mỹ khác nhau. Trước đây, phẫu thuật mí mắt thường được chỉ định vì chức năng hoặc cải thiện tầm nhìn khi mí sụp quá mức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khách hàng lại thực hiện như lựa chọn thẩm mỹ.

Chi phí cho một ca phẫu thuật mí trên hoặc mí dưới dao động 3.000-15.000 USD, tùy bác sĩ và mức độ can thiệp.

Áp lực phải trông “tươi tắn” mọi lúc khiến phẫu thuật mí mắt không còn là quyết định của riêng tuổi trung niên. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Dữ liệu từ RealSelf, nền tảng kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ thẩm mỹ, cho thấy phẫu thuật mí mắt là thủ thuật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025. Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Mỹ (ASPS) cũng ghi nhận phẫu thuật mí mắt liên tục nằm trong top 5 thủ thuật phổ biến suốt ba năm qua.

Nói về “cơn sốt bleph” ở người trẻ, các chuyên gia cho rằng mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc “bình thường hóa” phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày càng nhiều người nổi tiếng công khai chia sẻ trải nghiệm thay đổi ngoại hình.

“Hình ảnh trước - sau vừa giúp mọi người hiểu rõ quy trình, vừa dễ khơi gợi sự so sánh và bất an”, Jennifer Tsai, chuyên gia nhãn khoa tại Manhattan, nhận định.

Bên cạnh đó, việc liên tục nhìn thấy khuôn mặt mình trên màn hình cũng góp phần không nhỏ. Chủ tịch ASPS Bob Basu cho rằng các cuộc họp video kéo dài khiến cảm giác mí mắt nặng nề hay vẻ mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Với Jodee Carus (40 tuổi), làm việc trong ngành sản xuất video tại Connecticut, chính những giờ họp Zoom triền miên đã khiến cô quyết định phẫu thuật mí trên ở tuổi 37.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng khi kẻ eyeliner mà không còn thấy rõ nữa, tôi biết mình cần làm gì. Đó là một khoản đầu tư xứng đáng”, cô nói.

Theo Tsai, thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng mắt, nheo mắt nhiều, chớp mắt ít và dụi mắt do mỏi có thể khiến da mí nhanh chùng và bọng mắt rõ hơn. Giảm cân nhanh, đặc biệt ở những người sử dụng thuốc GLP-1, cũng là yếu tố góp phần làm lộ rõ quầng và bọng mắt.

Đàn ông cũng nhập cuộc

Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng ngày càng quan tâm đến phẫu thuật mí mắt. Bác sĩ phẫu thuật tạo hình mắt Kami Parsa (Mỹ) cho biết tỷ lệ bệnh nhân nam đã tăng từ 10% cách đây 20 năm lên khoảng 40% hiện nay.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh mí mắt nam và nữ không thể xử lý giống nhau. Theo Levin, việc lấy quá nhiều da mí trên ở nam giới có thể khiến đôi mắt trở nên “nữ tính” hơn, trong khi mí hơi trùm, thường được gọi trên mạng là “hunter eyes”, lại được xem là nét nam tính.

Flora Levin cho biết khách hàng của bà nhiều năm gần đây cắt mí mắt như lựa chọn làm đẹp thay vì y khoa. Ảnh: @floralevinmd/IG.

So với nhiều phẫu thuật thẩm mỹ khác, can thiệp mí mắt dễ tiếp cận hơn vì có thể thực hiện dưới gây tê tại chỗ, sẹo và bầm tím kín đáo, thời gian phẫu thuật chỉ khoảng một tiếng và quá trình hồi phục thường dưới hai tuần. Dù vậy, người thực hiện có thể gặp rủi ro như nhiễm trùng, khô mắt, khó khép mắt hoặc mắt bất đối xứng.

Melinda Farina, chuyên gia tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ và bảo vệ quyền lợi bệnh nhân, lo ngại mạng xã hội đang khiến nhiều phụ nữ trẻ tin rằng họ “cần” phẫu thuật mí.

“Chỉ 1 mm cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn và thay đổi toàn bộ gương mặt”, bà cảnh báo.

Noelle Brewer (33 tuổi), nhân viên kinh doanh dược phẩm tại Dallas (Mỹ), cho biết cô chỉ quyết định phẫu thuật sau khi đã thử mọi phương án không xâm lấn gồm dùng kem dưỡng đến các phương pháp trẻ hóa da như Ultherapy, Thermage và PRP. Cuối cùng, cô bay đến Connecticut để thực hiện phẫu thuật mí dưới.

“Tôi chỉ đơn giản là mệt mỏi vì lúc nào trông cũng như đang thiếu ngủ”, Brewer chia sẻ.

Tác giả: Như Phương

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn