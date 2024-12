Tử hình người chồng Trung Quốc đẩy vợ xuống biển để lấy tiền bảo hiểm

Li và vợ cùng lên chuyến phà nơi người phụ nữ ngã tử vong.

Vụ án của người đàn ông họ Li (47 tuổi) được đài CCTV đưa tin vào ngày 21/11. Tháng 12/2023, Li bị Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Chưa rõ bản án được thi hành hay chưa.

Vụ án xảy ra vào ngày 5/5/2021. Khi đang trên chuyến phà từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đến thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, vợ Li, cũng họ Li, ngã khỏi lan can và rơi xuống biển, theo South China Morning Post.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của cô sau 45 phút tìm kiếm. Khi nghe tin vợ qua đời, Li tỏ ra chết lặng, ngồi sụp trên mặt đất vì sốc.

Dù Li khẳng định vụ việc chỉ là tai nạn, cảnh sát vẫn nghi ngờ vì vị trí nạn nhân ngã lại trúng điểm mù của hệ thống hơn 200 camera an ninh trên phà. Các chuyên gia pháp y cũng phát hiện có vết bầm tím trên mặt vợ Li.

Li đi mua dâm chỉ nửa tháng sau khi vợ qua đời.

Hơn nữa, Li sốt sắng muốn có giấy chứng tử của vợ, khăng khăng rằng hải quan địa phương yêu cầu hỏa táng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mất. Cảnh sát đã mời Li đến Đại Liên, hứa sẽ cung cấp giấy chứng tử trong khi bí mật cử điều tra viên đến Thượng Hải, nơi Li sống, để điều tra.

Theo đó, Li điều hành một nhà hàng ở Thượng Hải nhưng thường xuyên nợ tiền nhân viên và nhà cung cấp. Li kết hôn với vợ, người phụ nữ 46 tuổi đã ly hôn 2 lần, có 2 con riêng, vào tháng 10/2020 - 6 tháng trước khi cô qua đời.

Người phụ nữ làm việc tại nhà hàng của Li từ năm 2016. Cảnh sát phát hiện nhân viên nhà hàng không hề biết về cuộc hôn nhân của hai người, hàng xóm cũng không nghĩ cả hai là một cặp.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng lần ra người bạn gái 19 tuổi của Li. Li thậm chí tìm đến gái mại dâm chỉ nửa tháng sau khi vợ qua đời.

Cảnh sát phát hiện nạn nhân bị đẩy chứ không phải tự ngã xuống biển.

Sau đó, cảnh sát còn phát hiện Li nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ ( 140.000 USD ) và đã mua 4 loại bảo hiểm cho vợ chỉ 2 tháng sau khi kết hôn. Li là người thụ hưởng duy nhất trong cả 4 hợp đồng này. Nếu vợ Li chết trong một vụ tai nạn liên quan đến giao thông, tổng số tiền bồi thường từ cả 4 hợp đồng có thể lên tới 12 triệu nhân dân tệ ( 1,6 triệu USD ).

Khi bị bắt, Li vẫn khẳng định mình vô tội. Cảnh sát sau đó có thêm chứng cứ từ các camera an ninh được đặt xa hơn địa điểm rơi trên phà. Chuyên gia cũng xác định cách nạn nhân ngã cho thấy cô bị đẩy chứ không phải vô tình ngã. Cảnh sát cũng phóng to cảnh quay từ camera an ninh và thấy có cánh tay của một người khác mặc đồ màu đen ở hiện trường - trùng với màu quần áo hôm đó Li mặc.

Li bị kết án tử hình vì tội giết người trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 7/2022. Tòa án cấp cao hơn vẫn giữ nguyên phán quyết sau khi Li kháng cáo.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn