Từ 9-9 phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên 2 tuyến cao tốc

Cảnh sát nhắc nhở tài xế trong thời gian đầu thí điểm phương án phân làn mới - Ảnh: D.Q.

Tối 8-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sau 25 ngày thí điểm phân làn, cấm ô tô tải vào làn sát dải phân cách giữa trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng đã đạt kết quả tích cực.

Tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, những ngày đầu triển khai, một số tài xế chưa nắm rõ phương án mới. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã dùng loa trên xe tuần tra để tuyên truyền, hướng dẫn.

Qua tuần tra và giám sát camera, ghi nhận 14/314.910 lượt xe (0,004%) vi phạm. Đơn vị đã nhắn tin trực tiếp đến chủ xe để nhắc nhở chấp hành.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hệ thống giám sát phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 lượt xe (0,97%) ô tô tải, đầu kéo đi vào làn số 1.

Đại đa số ô tô chấp hành theo phương án phân làn mới trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: HỒNG QUANG

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết sau khi phát tờ rơi, ký cam kết với lái xe và gọi điện cho chủ xe có vi phạm, cơ quan chức năng nhận được sự đồng tình của tài xế, nhà xe với phương án phân làn mới.

Các tài xế đánh giá cao việc cao tốc có 3 làn xe, bởi xe tải đi chậm ở làn sát dải phân cách giữa sẽ cản trở phương tiện chạy nhanh hơn.

Tài xế ô tô con cũng cho biết sau khi phân làn, tầm nhìn ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông đạt mức tối đa thiết kế, giúp tăng khả năng thông hành.

Từ 0h ngày 9-9, cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt kết hợp tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành.

Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục rà soát, điều chỉnh biển báo, vạch kẻ đường, tốc độ cho phù hợp và đề xuất lắp cột "H" báo hiệu lý trình tại dải phân cách cứng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cơ quan này cũng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu giám sát hành trình, dữ liệu thu phí không dừng để xác định tốc độ phương tiện, nâng cao hiệu quả quản lý. Giai đoạn 2 của phương án phân làn sẽ được triển khai từ ngày 15-9.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ