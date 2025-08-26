Theo khoản 1 Điều 14 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, dữ liệu cá nhân sẽ được xóa, hủy trong các trường hợp sau:

- Cá nhân yêu cầu và chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra;

- Mục đích xử lý dữ liệu đã hoàn thành;

- Hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Theo thỏa thuận giữa các bên;

- Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Từ 01/01/2026, cá nhân được quyền yêu cầu xóa, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc xóa dữ liệu phải bảo đảm an toàn và ngăn chặn việc khôi phục trái phép. Nếu không thể xóa vì lý do chính đáng, bên kiểm soát dữ liệu phải thông báo lại cho người yêu cầu.

Điều 13 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025quy định cá nhân có thể tự chỉnh sửa một số loại dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu bên kiểm soát dữ liệu thực hiện chỉnh sửa;

Bên kiểm soát dữ liệu có trách nhiệm xử lý yêu cầu trong thời hạn luật định. Việc chỉnh sửa phải đảm bảo tính chính xác và nếu không thể thực hiện vì lý do hợp lý thì phải có thông báo chính thức.

