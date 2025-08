Dữ liệu của gần hai trăm nghìn nhân viên chính phủ New Zealand bị bán trên web đen

Thông tin từ một công ty an ninh mạng của New Zealand có tên là Webbed Intelligence cho biết, trong hơn 30 tỷ thông tin đang được rao bán trên trang web đen có 150 triệu thông tin liên quan đến New Zealand. Trong đó bao gồm thông tin của 198.000 công dân và thực tế của New Zealand. Đó là các thông tin về địa chỉ thư điện tử, mật khẩu của hơn 18.000 nhân viên chính phủ, 3200 nhân viên ngân hàng và 2000 cơ sở y tế của nước này.

Dữ liệu của gần 200 nghìn cá nhân và thực thể New Zealand bị rao bán trên trang web đen. (Ảnh: Andrew Brookes)

Ông Julian Wendt, người sáng lập Webbed Intelligence cho biết, con số này cho thấy có khả năng đã xảy ra các vụ tấn công mạng trong nhiều năm mà không bị phát hiện. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng các cơ quan, tổ chức chưa đánh giá đúng mức các rủi ro an ninh mạng nên đã để lại nhiều lỗ hổng. Trong bối cảnh này ông Julian Wendt khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng New Zealand đánh giá lại các quy định về an ninh mạng, đặc biệt là ở những lĩnh vực nhạy cảm.

Tác giả: Việt Nga

Nguồn tin: vov.vn