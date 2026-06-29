T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong

Đại diện Công ty TNHH T&T Retail (thành viên Tập đoàn T&T Group) và Công ty cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Little Hong Kong.

Khởi động hành trình phát triển Little Hong Kong tại T&T City Millennia

Sáng 28-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH T&T Retail (thành viên Tập đoàn T&T Group) và Công ty cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Little Hong Kong - mô hình phố đi bộ kết hợp tổ hợp thương mại, giải trí và ẩm thực - tại đại đô thị T&T City Millennia. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình hiện thực hóa một điểm đến mới, đồng thời mở ra sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Little Hong Kong hướng tới tái hiện một không gian phố thị rực rỡ với hệ thống nhà hàng, quán cà phê, khu ẩm thực đường phố, cửa hàng mua sắm cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và sự kiện diễn ra xuyên suốt từ ngày đến đêm.

Little Hong Kong là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái "điểm đến" của T&T Group tại T&T City Millennia.

Được phát triển theo concept đồng bộ, Little Hong Kong kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp thương mại - giải trí quy mô lớn mang phong cách quốc tế đầu tiên tại khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Little Hong Kong được kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp thương mại - giải trí quy mô lớn mang phong cách quốc tế đầu tiên tại khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc gia tăng sức sống cho T&T City Millennia, mô hình này còn hướng tới trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng cư dân khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và du khách, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ, kinh tế đêm và gia tăng sức hấp dẫn cho toàn khu vực.

Là đơn vị phát triển, quản lý và vận hành hệ thống bất động sản thương mại trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group, T&T Retail được giao nhiệm vụ phát triển các mô hình thương mại - dịch vụ nhằm gia tăng sức sống cho các khu đô thị. Trong khi đó, Công ty cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng là doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng, vận hành các mô hình thương mại, giải trí và F&B quy mô lớn. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển bất động sản thương mại của T&T Retail và kinh nghiệm vận hành của Cao Nguyên Thịnh Vượng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Little Hong Kong được đầu tư, vận hành bài bản ngay từ đầu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển Little Hong Kong trên trục đường Thái Sơn 3 thuộc đại đô thị T&T City Millennia. Điểm khác biệt của Little Hong Kong không nằm ở số lượng shophouse được khai thác, mà ở cách toàn bộ không gian được quy hoạch, phát triển và vận hành theo một concept xuyên suốt.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH T&T Retail nhấn mạnh: "Một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi cư dân có lý do để gắn bó, du khách có lý do để tìm đến và các hoạt động kinh tế vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi thành phố đã lên đèn. Trong bức tranh phát triển đó, thương mại và dịch vụ không chỉ là những tiện ích bổ sung mà chính là yếu tố góp phần tạo nên sức sống bền vững cho toàn bộ đô thị”.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, việc hợp tác phát triển Little Hong Kong là bước đi tiếp theo trong quá trình hiện thực hóa mô hình thương mại - dịch vụ được đầu tư và vận hành đồng bộ tại T&T City Millennia. Trong thời gian tới, T&T Retail và Công ty cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hạng mục theo lộ trình, hướng tới đưa Little Hong Kong trở thành điểm nhấn mới về thương mại, giải trí và trải nghiệm của đại đô thị.

Từ phát triển sản phẩm đến kiến tạo hệ sinh thái “điểm đến” đô thị

Little Hong Kong không chỉ là một tổ hợp thương mại - giải trí mới của T&T City Millennia. Xa hơn, dự án phản ánh cách T&T Retail và Tập đoàn T&T Group tiếp cận một xu hướng đang định hình sự phát triển của nhiều đại đô thị trên thế giới.

Đó cũng là quan điểm được ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại lễ ký kết: "Chúng tôi không hướng tới việc phát triển những khu đô thị chỉ để ở, mà mong muốn kiến tạo một điểm đến hội tụ các giá trị sống, văn hóa, thương mại và cộng đồng, nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc, học tập, vui chơi và tận hưởng cuộc sống trong cùng một không gian phát triển bền vững".

Little Hong Kong không hướng tới sao chép hình thức hay kiến trúc, mà chọn lọc để sáng tạo thành một không gian phù hợp với văn hóa, nhu cầu và nhịp sống của người Việt.

Sự chuyển dịch này xuất phát từ một thực tế: Khi quy hoạch, hạ tầng và chất lượng sản phẩm dần trở thành những tiêu chuẩn phổ biến, lợi thế cạnh tranh của một khu đô thị không còn chỉ nằm ở những gì được xây dựng, mà còn ở cách không gian đó được vận hành và được cộng đồng đón nhận.

Little Hong Kong được phát triển từ chính tư duy đó. Thay vì khai thác các dãy shophouse như những không gian kinh doanh riêng lẻ, T&T Retail lựa chọn quy hoạch và vận hành toàn bộ khu vực như một tổ hợp thương mại - giải trí thống nhất, nơi kiến trúc, ngành hàng, ẩm thực, giải trí, văn hóa và các hoạt động trải nghiệm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh triết lý “Tinh hoa thế giới, Bản sắc Việt Nam” mà Tập đoàn T&T Group kiên định theo đuổi. Little Hong Kong không hướng tới sao chép hình thức hay kiến trúc, mà chọn lọc để sáng tạo thành một không gian phù hợp với văn hóa, nhu cầu và nhịp sống của người Việt.

Dòng sông Ánh sáng huyền ảo tại đại đô thị T&T City Millennia.

Đó cũng là bước chuyển trong chiến lược phát triển đô thị của T&T Group: Từ việc tập trung kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng sang xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi mỗi công trình, mỗi tiện ích đều góp phần tạo nên sức sống và giá trị lâu dài cho toàn bộ khu đô thị.

Thực tế, chiến lược này đã được T&T Group từng bước hiện thực hóa tại T&T City Millennia từ trước khi Little Hong Kong được giới thiệu. Hai dấu mốc đầu tiên là Millennia Journey - tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo; và River of Light - tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương cùng công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất, đều đã được xác lập kỷ lục Việt Nam. Nếu Millennia Journey mở ra hành trình khám phá và kết nối cộng đồng, River of Light tạo nên biểu tượng cảnh quan và trải nghiệm, thì Little Hong Kong tiếp tục bổ sung nhịp sống thương mại, giải trí và kinh tế đêm, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái của T&T City Millennia.

Sự cộng hưởng giữa các không gian trải nghiệm này không chỉ góp phần kiến tạo "linh hồn" cho T&T City Millennia, mà còn được kỳ vọng đưa đại đô thị trở thành một cực hút mới của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, thương mại, giải trí và trải nghiệm cộng đồng, tạo giá trị lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi của một dự án bất động sản.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: hanoimoi.vn