Truyền trắng da gây tử vong cho khách, 3 người bị bắt

Ngày 1/7, Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bị bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh và Buôn bán hàng cấm.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP HCM về việc tăng cường đấu tranh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc, dược phẩm.

Ba nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Cuộc hẹn truyền trắng tại căn hộ

Theo điều tra, tối 23/2, người phụ nữ 34 tuổi tìm kiếm "dịch vụ truyền dịch tại nhà" trên mạng và liên hệ với một website. Cơ quan điều tra xác định Quỳnh là người điều hành website này, đồng thời lập nhóm Zalo để kết nối, điều phối người đến tiêm truyền theo yêu cầu của khách.

Sau khi tư vấn và chốt dịch vụ, Quỳnh chuyển thông tin của khách lên nhóm chat. Thuận, một thành viên trong nhóm, nhận thực hiện.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận đến căn hộ của nạn nhân tại chung cư CitiEsto (TP Thủ Đức cũ), tiêm các dung dịch Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.

Ngay sau khi truyền, người phụ nữ lạnh run, khó thở, suy kiệt và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

33 lần nhập lậu thuốc truyền trắng từ Thái Lan

Theo cơ quan điều tra, việc tiêm truyền được thực hiện trái phép, ngoài cơ sở y tế đủ điều kiện. Các dung dịch sử dụng cũng chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Thảo là người cung cấp các sản phẩm này.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2025 đến tháng 3 năm nay, Thảo đã 33 lần nhập lậu các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam với tổng trị giá 2,94 tỷ đồng, thu lợi hơn 340 triệu đồng. Khám xét nơi ở của người này, công an thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm không hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm chưa được cấp phép. Việc làm đẹp, khám chữa bệnh cần thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện để bảo đảm an toàn.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net