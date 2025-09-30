Truyền thông Mỹ nói gì về Lạc Hồng 900 LX bọc thép chống đạn?

Theo truyền thông Mỹ, Lạc Hồng 900 LX là bước tiến khác biệt của VinFast so với những mẫu xe phổ thông từng ra mắt. Sản phẩm này được định vị dành cho giới doanh nhân, quan chức cần di chuyển an toàn tuyệt đối nhưng vẫn muốn trải nghiệm sự sang trọng. Xe đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 – mức chứng nhận cao cho khả năng chống đạn và chống nổ.

SUV mới nhất của VinFast Việt Nam là Lạc Hồng 900 LX bọc thép chống đạn.

Về thiết kế, Lạc Hồng 900 LX vẫn giữ phong cách SUV bề thế dựa trên nền tảng VF 9 nhưng được tinh chỉnh để mang dấu ấn riêng. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt crôm thiết kế mới, nhiều chi tiết mạ vàng ở tay nắm cửa, logo capo. Bên trong là không gian xa hoa với da cao cấp, ốp gỗ và các điểm nhấn mạ vàng.

Cả hai phiên bản thường và bọc thép đều sử dụng pin 123 kWh của CATL. Bản tiêu chuẩn có công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây. Trong khi đó, bản bọc thép được nâng công suất lên 455 mã lực nhưng mất 9,8 giây để đạt 100 km/h do trọng lượng tăng thêm từ lớp giáp.

Truyền thông quốc tế nhận định sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX cho thấy VinFast đang muốn khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp, không chỉ dừng lại ở các dòng xe điện phổ thông. Đây cũng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng đặc biệt đề cao yếu tố an toàn bên cạnh sự tiện nghi.

