Mở cửa miễn phí Sân vận động Vinh trận chung kết Cúp Quốc gia 2025

Sân vận động Vinh có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi. Ảnh: Báo Nghệ An

Chung kết Cúp Quốc gia 2024-2025 lúc 18h hôm nay, 29/6, là màn "chạm trán" giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đội Công an Hà Nội tại Sân vận động Vinh (Nghệ An).

Ông Trần Văn Trung, Phó Trưởng ban tổ chức Sân vận động Vinh cho biết: Ngoài khán đài A1 vẫn kiểm soát vé để đảm bảo quyền lợi của những khán giả mua vé mùa, các khán đài còn lại sẽ mở cửa miễn phí đón nhân dân và cổ động viên vào xem trận chung kết.

Theo ông Trung, đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Sông Lam Nghệ An sau một mùa giải chật vật trụ hạng ở V.League, cũng là mùa giải chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Để tri ân sự ủng hộ của các cổ động viên, Ban tổ chức và đội bóng quyết định mở cửa Sân vận động Vinh để đón đông đảo khán giả đến cổ vũ trận đấu.

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa 2 đội trong những lần gặp gần nhất, Công an Hà Nội dường như đang có nhiều ưu thế hơn. Trong trận chung kết chiều nay, Sông Lam Nghệ An cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ sở hữu đội hình chất lượng, nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh tốt.

Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Nghệ đang có điểm cộng mạnh mẽ về tinh thần sau khi trụ hạng thành công tại V.League. Cởi bỏ được áp lực tâm lý này, đội bóng bước vào chung kết Cúp Quốc gia với tinh thần thoải mái và khát khao cống hiến hết mình.

Trong khi Công an Hà Nội đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành Cúp Quốc gia thì Sông Lam Nghệ An đã có 3 lần vô địch trong các năm 2002, 2010, 2017. Nếu chiến thắng trận chung kết chiều nay, đội bóng xứ Nghệ sẽ lập kỷ lục 4 lần đoạt cúp.

Đặc biệt, trận đấu diễn ra tại sân nhà sẽ mang đến lợi thế lớn về khán giả cho đội bóng áo vàng. Trước giờ thi đấu, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật đã kêu gọi khán giả lấp đầy "sân Vinh" để cổ vũ các cầu thủ. Đây cũng là cơ hội để Sông Lam Nghệ An “thắp lửa” lại sân nhà sau một thời gian đội bóng thi đấu chưa có nhiều dấu ấn.

