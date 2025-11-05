Truy tố Chủ tịch Công ty Nhật Nam và 10 đồng phạm

Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bị can Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về công ty với mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020-2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng, Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân bằng cách thông qua kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân.

Bị can này còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Vì thế, Thúy bị Viện Kiểm sát truy tố tội “Rửa tiền”.

Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau Thúy, các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương, thưởng từ công ty cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn