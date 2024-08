Truy tố cặp vợ chồng điều hành đường dây sản xuất giấy phép lái xe giả

Các bị can gồm Phạm Văn Thuấn (SN 1997); Cao Phương Thúy (SN 1998, cùng trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Văn Đông (SN 1995, ở tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Mai Văn Phong và Đoàn Duy Anh (cùng SN 2001, trú tại xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào hồi 15h15 ngày 5/10/2023, tổ công tác gồm cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, phát hiện Phong và Duy Anh đang tiến hành bàn giao giấy tờ, tài liệu giả cho lái xe của một hãng taxi công nghệ cao. Quá trình kiểm tra, cán bộ hai đơn vị nghiệp vụ thu giữ vật chứng là 202 bằng lái xe mô tô, ôtô giả. Tại cơ quan Công an, Phong và Duy Anh khai được Thuấn thuê làm giấy tờ giả, chuyển cho Đông giao cho khách hàng…

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được ngày 12/10/2023, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm Thuấn, Phong, Duy Anh và Đông về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 26/10/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển vụ án đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định. Mở rộng điều tra, ngày 11/1, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thúy, vợ của Thuấn về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm dịch vụ chạy quảng cáo trên mạng internet (khoảng năm 2022), Thuấn nắm bắt được nhu cầu và thấy việc làm giấy phép lái xe (GPLX) giả bán có lợi nên nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Nghĩ là làm, đối tượng lên mạng Internet, tìm hiểu thông tin, hình ảnh các GPLX ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành trên toàn quốc, sau đó, sử dụng kiến thức về tin học, sử dụng phần mềm như photoshop, corel, excel..., để soi, phóng và xem xét các mẫu chữ ký, con dấu, các thông tin trên GPLX để đảm bảo việc in ấn giống như thật.

Tiếp đó, Thuấn sử dụng mạng xã hội telegram, thuê cộng tác viên tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua GPLX giả. Các cộng tác viên này sẽ thu thập thông tin của khách hàng chuyển cho Thuấn để làm GPLX giả. Theo thỏa thuận, Thuấn thu về 300 nghìn đồng/ GPLX giả (sau khi trả tiền công cho các đầu mối). Quá trình thực hiện, Thuấn đã tìm được 8 đầu mối thu gom khách. Số đối tượng này, Thuấn chưa gặp mặt mà chỉ liên lạc qua telegram nên không biết thông tin về nhóm đối tượng này.

Sau khi có thông tin của khách hàng, Thuấn sẽ giao cho vợ lập danh sách lưu lại trong máy vi tính. Tiếp đó, anh ta đẩy danh sách này vào một nhóm trên mạng xã hội, trong nhóm này có Phong và một số đối tượng, Thuấn không rõ thông tin. Theo sự chỉ đạo của Thuấn, các đối tượng này có nhiệm vụ chỉnh sửa ảnh, làm file thông tin thẻ cứng và hồ sơ GPLX còn Phong có nhiệm vụ in thẻ.

Về phần Thuấn, sau khi chỉnh sửa ảnh, đối tượng sẽ chỉ đạo Phong và Duy Anh thực hiện việc làm GPLX gỉả. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Thuấn còn chỉ đạo Phong và Duy Anh dán tem chống hàng giả; đóng gói vào thùng cát tông rồi tạo đơn hàng chuyển cho Đông…Trong đường dây này, Đông có nhiệm vụ đóng gói các GPLX giả và hồ sơ của từng khách hàng vào trong hộp nhỏ rồi dán thông tin giao cho đối tượng tên Sơn làm vận đơn, vận chuyển ra bưu điện gửi đến khách hàng.

Quá trình điều tra, cán bộ điều tra và trinh sát Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, để tránh bị phát hiện, Thuấn còn lấy thông tin căn cước công dân của một người tên là NTL để đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội để giao dịch. Khi khách hàng nhận được GPLX giả sẽ thanh toán tiền qua các cộng tác viên để họ chuyển lại cho Thuấn qua tài khoản của người này, thông qua việc kết nối với ví điện tử.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, sau khi thu về số tiền 300 nghìn đồng/1 GPLX giả, Thuấn trả công cho Phong và Duy Anh là 30 nghìn đồng /GPLX giả; trả cho Đông là 18 nghìn đồng/1 GPLX giả; trả cho 1 đối tượng tên Sơn (là đối tượng làm đơn vận chuyển cho Thuấn, hiện không rõ thông tin) số tiền 8 nghìn đồng/1 bộ GPLX giả. Số tiền còn lại vợ chồng Thuấn hưởng lợi.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội cho biết, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an, trong đó, có việc sử dụng mạng xã hội để tiến hành giao dịch… Hành vi làm bằng lái xe giả của bị can Thuấn với số lượng lớn, phạm vi rộng xâm phạm đến hoạt động đúng đắn lĩnh vực quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân