Truy tìm tung tích thi thể được phát hiện dưới sông Bảo Định

Ngày 11/12, Công an TP Tân An, Long An phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được phát hiên dưới sông Bảo Định (đoạn trước chùa Quan Âm, phường 1, TP Tân An) để phối hợp xử lý, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó vào 7h cùng ngày, một người đang ngồi câu cá ở khúc sông trên hoảng hốt khi thấy thi thể nam giới trôi lập lờ trên sông nên báo với Công an.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên danh tính chưa được xác định. Công an TP Tân An tồ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn