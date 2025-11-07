Truy tìm người phụ nữ làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1988; thường trú tại số 236 Lương Thế Vinh, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Hải Yến

Theo nội dung đơn trình báo, Hoàng Thị Hải Yến đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay tiền ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở, nơi lẩn trốn của Yến. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai biết hoặc phát hiện Hoàng Thị Hải Yến ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Mọi thông tin xin liên hệ điều tra viên Lại Tuấn Hải, số điện thoại 0936.201.463 để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn