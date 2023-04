Truy nã 'kiều nữ' tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, ngày 12-9-2022, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 9-12-2022, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Lan, SN 1993, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang và Dương Văn Mạnh, SN 1989, trú tạixã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Kiều nữ" Nguyễn Thị Phương Lan và đồng bọn bị truy nã vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu. Ngày 17-3-2023, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trên.

Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị ai phát hiện các đối tượng ở đâu, báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm (Địa chỉ: Số 2 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, SĐT: 0942.687.068), hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất; Tổng đài 113; hoặc cung cấp thông tin qua trang FanPage Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan Công an yêu cầu các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: anninhthudo.vn