Hành trình truy bắt kẻ trốn truy nã trong vai chủ xưởng may

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang thì đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với những người trong gia đình... Ngày 06/11/2011, Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hồ Thanh Giang về tội "hiếp dâm trẻ em".

Trong quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đà Nẵng nắm được nguồn tin quan trọng là Giang đã trốn vào TPHCM và mở tổ hợp may công nghiệp tại P13, Q.Tân Bình. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM hỗ trợ, phối hợp truy bắt Giang.

Thượng tá Nguyễn Duy Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát truy nã khoảng 6 người tập trung rà soát truy tìm đối tượng đang ẩn náu tại địa bàn P13, Q.Tân Bình. Qua sàng lọc trong hàng chục xưởng may gia công do những người quê ở miền Trung làm chủ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM thấy nổi lên một địa điểm nghi vấn duy nhất là tổ hợp may tại một căn nhà ở đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi xác minh lại thì được biết chủ xưởng may này có tên là Hưng, chứ không phải Giang.

Hồ Thanh Giang lúc bị bắt

Được sự phân công của Ban chỉ huy phòng, trưa 17/5/2018, tổ trinh sát đóng giả làm người có nhu cầu đặt may hàng gia công để tiếp cận mục tiêu. Trong cuộc thăm hỏi cởi mở, các trinh sát được một số công nhân ở đây "bật mí” chuyện ngoài tên Hưng ra, thì "ông chủ” của họ còn có thêm một tên khác nữa là Giang. Hiện Giang đang ngủ trên lầu... Ngay lập tức, tổ trinh sát báo cáo sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng.

Thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phối hợp với CAP13, Q.Tân Bình khẩn trương xâm nhập lên tầng lầu của ngôi nhà. Qua quan sát, chúng tôi nhìn thấy "ông chủ” xưởng may đang mặc quần sọt, ở trần nằm ngủ kia có vóc dáng gầy, mặt xương hóp, hai hàm răng hô nhô ra bên ngoài. Đặc điểm của y rất giống Hồ Thanh Giang - đối tượng truy nã đặc biệt cần tìm bắt. Chúng tôi liền tiến đến bên cạnh đối tượng nghi vấn rồi vỗ vai: "Hưng, dậy đi!...". Đang ngủ say bỗng bị đánh thức giữa chừng, y phát cáu nạt nộ: "Hưng gì, để cho Giang ngủ yên!"... Lập tức, tổ trinh sát khống chế đối tượng đưa về trụ sở CAP13 để lấy lời khai.

Sau khi nhìn thấy quyết định truy nã y của CATP Đà Nẵng để ngay trước mặt, Hồ Thanh Giang đã khai nhận: sau khi gây án, đối tượng trốn vào TPHCM sống chung với một người vợ hờ tên N. (SN 1983, quê ở H.Sơn Trà, Đà Nẵng) và có 1 con chung. Sau khi mở tổ hợp may tại P13, Q.Tân Bình, Giang "mượn đỡ” tên của người chủ cho y thuê nhà nhằm che giấu thân phận phạm tội của mình. Nhưng y không ngờ rằng, hành tung đó đã bị cơ quan công an phát hiện và lật tẩy. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

(Ghi theo lời kể của Trung tá Vũ Đình Hiệp - nguyên trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TPHCM).

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: congan.com.vn