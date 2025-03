Truy nã toàn quốc đối tượng Vũ Ngọc Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đối tượng Vũ Ngọc Dương, SN 1973, trú tại 102 Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Hoà, TP Nam Định; CCCD số 03673023524, cấp ngày 2/7/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Ngày 19/1/2025, Vũ Ngọc Dương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội: Vi phạm về khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 2, Điều 227, BLHS năm 2015. Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định bị can Vũ Ngọc Dương bỏ trốn ngày 20/11/2024, hiện chưa xuất cảnh ra nước ngoài. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi C: 1,5cm trên sau cánh mũi trái. Họ tên bố: Vũ Thanh Bình; họ tên mẹ: Lê Thị Răm.

Đối tượng Vũ Ngọc Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị: bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Vũ Ngọc Dương đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các cơ quan trên báo ngay cho Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an; địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, ĐT 0692321654 hoặc ĐTV Nguyễn Tuấn Anh, ĐT 0946486868.

