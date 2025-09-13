Truy bắt nhanh nhóm đối tượng cướp tài sản ngay trong đêm

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phú, ngày 11/9/2025, Công an xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của 02 cháu L.V.N. (sinh năm 2009) và M.V.Kh. (sinh năm 2010), cùng trú tại trú tại xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An về nội dung: Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, N. và Kh. điều khiển xe máy từ xã Keng Đu đến xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An chơi. Khi đi đến bản Phà Khảo (xã Nậm Cắn) thì bất ngờ bị 03 đối tượng lạ mặt đi trên 02 chiếc xe máy chặn đường. Bằng những lời lẽ đe dọa, các đối tượng này đã chiếm đoạt của 02 cháu N. và Kh. số tiền 140 ngàn đồng. Sau đó, N. và Kh. điều khiển xe đi đến bản Piêng Phô (xã Nậm Cắn) thì tiếp tục bị các đối tượng trên áp sát xe máy và đe dọa, lục soát và cướp điện thoại Iphone 11 rồi bỏ trốn.

3 đối tượng Dềnh Quang Trung, Vừ Bá Chí và Vừ Bá Thành



Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Nậm Cắn đã báo cáo Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng. Ngay lập tức, Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát Hình sự cử tổ công tác tức tốc lên địa bàn xã Nậm Cắn để phối hợp truy bắt đối tượng ngay trong đêm.

Tang vật vụ án



Do sự việc xảy ra vào buổi tối, các bị hại hoảng loạn nên không nhớ rõ đặc điểm nhận dạng đối tượng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm, lực lượng Công an đã kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để điều tra, làm rõ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 06 giờ, ngày 12/9/2025, Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì Công an xã Nậm Cắn và Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 03 đối tượng Dềnh Quang Trung, Vừ Bá Chí và Vừ Bá Thành khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Mường Xén. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được số tiền 140 ngàn đồng, 01 điện thoại di động iphone 11 và một số tang vật liên quan khác.

Các phương tiện mà 3 đối tượng sử dụng để gây án



Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn