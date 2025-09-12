Đeo mặt nạ kinh dị hù hoạ trên đường cao tốc, 1 giáo viên bị công an triệu tập khẩn cấp

Một giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại Trung Quốc đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao mạng xã hội vì hành động đeo mặt nạ kinh dị khi ngồi trong xe ô tô trên đường cao tốc đông đúc gần thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Vụ việc được quay lại và lan truyền chóng mặt, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc, thậm chí cho biết cảm thấy buồn nôn vì sợ hãi.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/8. Theo đoạn video được hành khách trên một chiếc xe chạy cùng chiều ghi lại, người đàn ông ngồi trong xe phía trước bất ngờ hạ cửa kính, quay sang nhìn sang chiếc xe bên cạnh với chiếc mặt nạ đáng sợ che kín gương mặt.

Hành động bất ngờ này đã khiến một nữ hành khách trên xe quay phim hét lên vì kinh ngạc. Người quay clip chia sẻ với tờ City Express: “Chúng tôi không hề quen biết anh ta. Khi anh ta hạ cửa kính xuống và nhìn chằm chằm sang, tôi nghĩ đó là hành động cố ý. Một nữ hành khách ngồi trong xe của chúng tôi đã rất hoảng hốt. Thực sự điều đó khiến chúng tôi cảm thấy buồn nôn.”

Đoạn video chỉ dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận gay gắt. Nhiều người lo ngại hành vi này có thể gây nguy hiểm trên đường cao tốc, nơi các tài xế cần sự tập trung tuyệt đối. “Nguy hiểm quá! Nếu có người hoảng sợ, mất bình tĩnh và đánh lái đột ngột thì có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng,” một cư dân mạng bình luận. Người khác nhấn mạnh: “Những hành vi kiểu này nên bị cấm tuyệt đối trên cao tốc.”

Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát giao thông địa phương đã vào cuộc điều tra. Theo thông báo chính thức ngày 17/8, người đàn ông trong đoạn clip là Hugo, 42 tuổi, quốc tịch chưa được tiết lộ, hiện đang làm giáo viên tại một trường học ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu.

Khai nhận với cảnh sát, Hugo cho biết anh không cố tình hù dọa người khác. Vào thời điểm đó, anh đang ngồi trong xe, tìm đồ ăn nhẹ thì vô tình thấy chiếc mặt nạ mua từ một cửa hàng trực tuyến hồi tháng 11 năm ngoái. Bất chợt nổi hứng, anh đội lên để trêu đùa. Không ngờ, hành động trong khoảng 9 giây khi hai xe chạy song song đã bị người ngồi trên xe bên cạnh ghi lại. Cảnh sát xác nhận trong suốt quá trình, Hugo và những người quay clip không có bất kỳ trao đổi lời nói nào.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá trò đùa này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hugo đã bị cảnh sát nhắc nhở, cảnh báo nghiêm khắc và yêu cầu cam kết không tái phạm. Đồng thời, anh bày tỏ sự hối hận sâu sắc, gửi lời xin lỗi công khai và cầu mong sự tha thứ từ những người đã bị ảnh hưởng bởi hành động của mình.

Sự việc này tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Một số người cho rằng đây chỉ là trò đùa vô hại nhưng vô ý thức, trong khi đa số khẳng định hành động như vậy không thể chấp nhận trên đường cao tốc, nơi chỉ cần một giây mất kiểm soát cũng có thể trả giá bằng sinh mạng.

Vụ việc của Hugo được xem như lời cảnh tỉnh với tất cả người tham gia giao thông: mọi hành động bất thường, dù chỉ để “cho vui”, đều có thể gây ra hậu quả khó lường trong môi trường đầy rủi ro như cao tốc.

Tác giả: Ứng Hà Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn