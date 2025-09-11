Mazda tăng giá hàng loạt ôtô, CX-5 vẫn là "gà đẻ trứng vàng"

Cụ thể, động thái này diễn ra đúng lúc doanh số tháng 8 sụt giảm, khiến nhiều người lo ngại có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng mà hãng đang duy trì từ đầu năm.Hai mẫu xe chủ lực là CX-5 và MX-5 đã tăng giá nhẹ, lần lượt thêm 280 USD và 300 USD. Dù hãng không đưa ra lời giải thích, giới phân tích cho rằng lạm phát và thuế quan là nguyên nhân chính.

Đáng chú ý nhất là việc Mazda công bố bảng giá mới của CX-90 2026. Mẫu SUV ba hàng ghế nay có giá khởi điểm 38.800 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.530 USD, cao hơn 755 USD so với năm ngoái. Tất cả các phiên bản trong dải sản phẩm đều tăng giá.

Mazda tăng giá hàng loạt ôtô tại thị trường Mỹ.

Trong đó, bản 3.3 Turbo Preferred tăng từ 41.145 USD lên 42.950 USD (tăng 1.805 USD), bản 3.3 Turbo Premium Sport tăng từ 46.600 USD lên 46.980 USD (+380 USD). Phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng điều chỉnh, với bản tiêu chuẩn tăng từ 49.945 USD lên 50.495 USD (+550 USD). Ở phân khúc cao nhất, bản Premium Plus PHEV có giá mới 58.500 USD, cao hơn 550 USD so với năm ngoái.

Song song với thông báo tăng giá, Mazda cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 8. Tổng doanh số đạt 38.140 xe, giảm 7,6% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, do ít hơn một ngày bán hàng, mức giảm thực tế theo ngày chỉ còn 4,1%. Tính từ đầu năm, doanh số toàn hãng vẫn tăng trưởng 3,5%, đạt 293.495 xe.

CX-5 tiếp tục là xe bán chạy nhất của Mazda, với 11.759 xe trong tháng 8.

CX-5 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất của Mazda, với 11.759 xe trong tháng 8, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm, mẫu SUV này vẫn tăng trưởng 2,1% từ 95.531 lên 97.558 xe. Đặc biệt, CX-90 ghi nhận mức tăng mạnh, bán được 6.801 xe trong tháng 8, cao hơn 12,9% so với 6.024 xe cùng kỳ năm ngoái.

Với việc vừa tăng giá, vừa duy trì được doanh số cộng dồn dương trong 8 tháng đầu năm, Mazda dường như đang đặt cược vào sức hút của các mẫu SUV chủ lực để tiếp tục giữ đà tăng trưởng bất chấp thị trường có dấu hiệu chững lại.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn