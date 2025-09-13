Nghệ An: Những chuyến thuyền chở nặng nghĩa tình

Các bản Chắn, Mác, Lau và Nhẫn nằm bên kia bờ sông Lam với 437 hộ dân và gần 1.000 nhân khẩu, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đất đai tươi tốt, người dân các bản trồng rau xanh, chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm… bán cho nhân dân ở trung tâm xã. Trước đây, việc đi lại giữa trung tâm xã Tương Dương với các bản bên kia sông khá thuận lợi nhờ những cây cầu treo kiên cố. Cũng vì thế, đời sống của bà con các bản được ấm no, bình yên.

Thế nhưng, trận lũ lịch sử vào cuối tháng 7 vừa qua đã khiến 3 cây cầu treo qua sông Lam thuộc địa bàn xã Tương Dương bị cuốn trôi hoàn toàn. Các bản làng nằm bên kia sông tạm thời bị cô lập, việc đi lại của người dân, học sinh gặp nhiều khó khăn.

Cầu treo bản Mác bị cuốn trôi sau lũ.

Người dân xã Tương Dương (Nghệ An) sử dụng thuyền để qua sông.



Trong khi chờ những dự án xây lại cầu, người dân sử dụng thuyền để qua sông cho công việc cần thiết, đưa đón học sinh đi học. Những ngày giữa tháng 9-2025, từ trung tâm xã Tương Dương theo quốc lộ 7 đi về phía hạ nguồn của sông Lam, dễ bắt gặp các “bến” thuyền do người dân mới lập nên.

Ở đây, luôn có những chiếc thuyền nhỏ gắn động cơ của người dân địa phương chờ để chở bà con qua lại, nhất là học sinh. Mỗi chiếc thuyền nhỏ có thể chở được 4-5 người, vào các giờ “cao điểm” học sinh đi học hay tan trường, sẽ cần nhiều phương tiện để phục vụ.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, mỗi ngày, có trên 100 em học sinh vượt sông để đi học, các thuyền đều được trang bị áo phao. Mỗi lượt qua sông, người dân sẽ trả cho chủ thuyền từ 3-5 nghìn đồng. “Không còn cầu, mình có thuyền thì đưa phương tiện ra chủ yếu giúp đỡ bà con đi lại là chính. Mọi người trả tiền gọi là “góp” tiền xăng dầu thôi, khi nào không có khách, chúng tôi lại thả lưới bắt cá, bắt tôm dọc sông”, ông Lương Xuân Quý, một chủ thuyền ở bản Lai tâm sự.

Người dân ở các bản vận chuyển nông sản từ thuyền lên để bán cho tiểu thương.

Anh Vi Văn Sửu lùa bò qua sông để bán cho thương lái.



Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết: “Trước tình hình thực tế, chính quyền địa phương đã cấp 2 thuyền máy để ban quản lý bản Chắn, Mác quản lý sử dụng phục vụ bà con. Trong khi chờ đợi việc khắc phục cầu treo, xây cầu mới, xã Tương Dương đã có chủ trương đóng 2 thuyền máy có công suất lớn, ký hợp đồng với chủ thuyền chuyên chở nhân dân đi lại. Chúng tôi cũng tuyên truyền, tăng cường nhắc nhở để các gia đình có thuyền máy thường xuyên qua sông cần tuân thủ các yếu tố an toàn”.

Giao thông đường bộ gián đoạn đã gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội. Những mặt hàng nông sản, chăn nuôi của người dân khó tiêu thụ hơn nhiều. Anh Vi Văn Sửu, ở bản Lau chia sẻ: “Tôi phải dùng thuyền lùa 2 con bò qua sông để bán cho thương lái, vất vả lắm. Mong sao nhà nước nhanh khắc phục lại cầu treo để thuận tiện đi lại cho bà con”.

