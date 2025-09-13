Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Biện pháp ngăn chặn này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa áp dụng với ông Hưng đến ngày 6/1/2026.

Nhà chức trách chưa công bố sai phạm và cáo buộc cụ thể với ông Hưng.

Ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Đỗ Trọng Hưng, 54 tuổi, quê huyện Quảng Xương cũ, từng công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương, sau đó làm cán bộ Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Từ 2005 đến 2015, ông Hưng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10/2020.

Tháng 9/2024, ông giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Người tiền nhiệm của ông Hưng ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là ông Trịnh Văn Chiến cũng vướng lao lý sau khi nghỉ hưu, do sai phạm liên quan dự án Hạc Thành Tower.

Ngày 18/1/2025, ông Chiến bị TAND tỉnh Thanh Hóa phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định 9 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó áp dụng với bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; hay người bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn...

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net