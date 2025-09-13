Bóng đá Thái Lan quyết lật đổ tuyển Việt Nam ở SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch SEA Games 33.

Trong cuộc họp mới nhất của Hội đồng Ban chấp hành, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã chính thức khởi động chiến dịch đòi lại ngôi vương bóng đá nữ Đông Nam Á bằng việc đặt ra mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33, chấm dứt sự thống trị đội tuyển nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á trong suốt gần 10 năm qua.

Đơn vị này đã thông qua việc bổ nhiệm các vị Napatsanan Phannipa và Khun Rawida Sorsottikul làm đồng trưởng đoàn cho đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan tại SEA Games tới trên sân nhà.

Trong thông báo chính thức, Hiệp hội bóng đá Thái Lan cho biết: "Hai nhân vật này sẽ hỗ trợ, chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội tuyển nữ Thái Lan chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu giành lại HCV SEA Games 33 sau 12 năm chờ đợi”.

Cần biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã thiết lập một sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường khu vực trong 10 năm qua, với 4 tấm HCV liên tiếp ở các kỳ SEA Games gần nhất. Với lợi thế sân nhà, Thái Lan đang nung nấu ý định lật đổ ngôi vương của các cô gái áo đỏ trong kì Đại hội diễn ra vào cuối năm nay.

SEA Games 33 sẽ có 50 môn thi đấu chính thức với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, SEA Games tới còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao trên không.

Ba môn này có tổng cộng 12 bộ huy chương và không tính vào bảng thành tích chung của Đại hội.

Tại SEA Games 33, sẽ có đủ 4 bộ môn bóng đá, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025. Môn bóng đá nam có 11 đội tham dự, còn môn bóng đá nữ có 9 đội.

Các bộ môn bóng đá tại SEA Games 33:

Bóng đá nam: Có 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng đấu.

Bóng đá nữ: Có 9 đội tham dự, được chia thành 3 bảng đấu.

Futsal nam: Có sự góp mặt của đội tuyển futsal nam Việt Nam.

Futsal nữ: Có sự góp mặt của đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9/12/2025 đến 20/12/2025 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Đây là lần đầu tiên Thái Lan tổ chức một kỳ SEA Games sau 18 năm. Ở SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, Đoàn thể thao Việt Nam đã xếp vị trí nhất toàn đoàn với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn