Đánh sập đường dây buôn bán ‘khí cười’, giao dịch số tiền 50 tỷ đồng

Sáng 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 01/8 đến 15/9/2025), theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa chủ trì, đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm khí cười với giao dịch khoảng 50 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng nghi vấn hoạt động buôn bán hàng cấm là khí cười với quy mô lớn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt quả tang Hoàng Anh Tấn (ngụ tổ 79, phường An Khê, Đà Nẵng), Trần Linh Tâm (SN 1996, ngụ phường An Hải) và Lê Văn Viết Long (SN 1997, ngụ phường An Hải, Đà Nẵng) tại bãi xe ngã ba đường Hà Chương – Hà Bổng (phường An Hải) đang giao nhận khí cười với số lượng lớn.

Các đối tượng được Ngô Đặng Quang Dũng (SN 2002, ngụ 17 Trần Khánh Dư, phường Ngũ Hành Sơ) thuê vận chuyển từ cây xăng dầu số 21 ở đường tránh Nam Hải Vân về bãi xe trên.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ Ngô Đặng Quang Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường An Hải và các đối tượng Võ Văn Hiếu (SN 1980, ngụ đường Nhơn Hòa 05, phường An Khê), Trần Thị Trang (SN 1994, ngụ 21 Nại Hiên Đông 7, phường Sơn Trà) và nhiều đối tượng khác.

Công an đã bắt giữ, tạm giữ 10 đối tượng trong vụ án.

Dũng và đồng bọn đóng vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp buôn bán khí cười. Qua đấu tranh ban đầu, có đối tượng khai nhận đã cung cấp khí cười cho quán bar Hair of the Dog (06 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu). Công an kiểm tra cơ sở này và thu giữ thêm 208 bình khí cười.

Các nhân viên của quán bar là Lê Tuấn Dương (SN 1996, ngụ Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Đặng Chí Trung (SN 1993, ngụ Ba Đình, TP Hà Nội) đặt mua số hàng cấm này.

Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật, phương tiện gồm 734 bình khí cười (N20) trị giá hơn 1 tỷ đồng; 8 xe ôtô, 2 xe máy, 14 ĐTDĐ, nhiều thẻ ngân hàng. Qua xác minh tài khoản của các đối tượng, Công an phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp khí cười tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng…

