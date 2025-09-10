Google lại cố theo dõi iPhone, iOS 26 đã có cách chặn đứng

Liệu iPhone của bạn có đang nghe lén bạn không — không hẳn vậy. Nhưng điều đó không ngăn cản hàng triệu người tin rằng nó đang nghe lén. Vấn đề đang diễn ra là một hình thức theo dõi âm thầm mới, nhận dạng điện thoại của bạn trên tất cả các trang web bạn truy cập mà bạn không hề hay biết.

Google lại âm thầm "soi mói" lịch sử trang web bạn truy cập trên iPhone.

Đây được gọi là dấu vân tay kỹ thuật số, Google đã cảnh báo rằng " điều này làm đảo lộn lựa chọn của người dùng và là sai trái ". Lý do là "không giống như cookie, người dùng không thể xóa dấu vân tay của mình và do đó không thể kiểm soát cách thông tin của họ được thu thập".

Nhưng Google đột nhiên thay đổi quyết định. Cũng giống như quyết định ngừng sử dụng cookie theo dõi, Google cũng đã mang dấu vân tay kỹ thuật số trở lại trong năm nay.

Và không chỉ là trình duyệt nữa — tất cả các thiết bị thông minh của bạn đều có thể trở thành một phần của hệ sinh thái theo dõi được xây dựng xung quanh cuộc sống của bạn.

Nhưng trình duyệt là trung tâm của mọi hoạt động theo dõi — bởi vì đây là nơi bạn truy cập các trang web mô tả rõ ràng cuộc sống, công việc, sở thích và thói quen của bạn. Đây là nơi bạn mua sắm, làm việc, giải trí, nghiên cứu và thư giãn. Không ai trong chúng ta muốn công khai lịch sử internet của mình.

Dấu vân tay kỹ thuật số sẽ tổng hợp một loạt dữ liệu từ điện thoại của bạn — địa chỉ IP, kiểu máy và hệ điều hành, múi giờ, thiết lập và bất kỳ thông tin nào khác có thể lấy được — để tạo ra một mã định danh duy nhất, ngay cả khi từng đoạn dữ liệu riêng lẻ không hữu ích.

Nếu bạn tương tác với Google trên iPhone, bạn sẽ để lại dấu vân tay, ngay cả khi bạn sử dụng Safari và tránh sử dụng trình duyệt Chrome của Google vì lý do riêng tư. Tuy nhiên, Apple đang phản ứng lại bằng iOS 26 để ngăn chặn điều này xảy ra như Google mong muốn. Và bạn có thể kích hoạt tính năng này ngay bây giờ — và lấy lại một phần quyền riêng tư đã mất do tính năng theo dõi mới này.

Trong cài đặt Safari trên iPhone, ở mục "Nâng cao", bạn sẽ thấy tùy chọn có tên "Bảo vệ theo dõi và dấu vân tay nâng cao". Theo mặc định, tùy chọn này hiện đang được chuyển thành "Duyệt riêng tư", nhưng sẽ mặc định là "Duyệt toàn bộ" trong iOS 26.

Hãy làm theo hướng dẫn này để "bịt mắt" Google theo dõi iPhone của bạn. Ảnh: Tuệ Minh

Về cơ bản, thiết lập này gây nhầm lẫn cho dấu vân tay kỹ thuật số bằng cách đưa ra một loạt dữ liệu vô dụng hoặc dữ liệu giả để che giấu dữ liệu thực, khiến cho các trình theo dõi khó có thể phân biệt thiết bị của bạn với hàng trăm triệu thiết bị khác, mặc dù không phải là không thể.

Điều này rất quan trọng vì mặc dù Safari chặn cookie theo dõi, vốn cung cấp tùy chọn từ chối, nhưng dấu vân tay kỹ thuật số lại phổ biến và âm thầm, khiến bạn không thể từ chối.

Như một cơ quan quản lý cảnh báo, điều này có nghĩa là nó "không phải là một phương tiện theo dõi công bằng" và có khả năng "làm giảm quyền lựa chọn và kiểm soát của mọi người đối với cách thông tin của họ được thu thập".

Tính năng này chỉ dành cho Safari, vì vậy hãy nhớ rằng dấu vân tay đang được sử dụng trên các ứng dụng, nền tảng và thiết bị khác, và giờ đây có nghĩa là cả TV thông minh, máy chơi game, cũng như điện thoại và máy tính.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn