Ra mắt mô hình '3 cùng với thanh thiếu niên' tại Nghệ An

Mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên" được triển khai dựa trên ba nguyên tắc chính: Cùng quan tâm, cùng cảm hóa, cùng vươn lên.

Tỉnh đoàn Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Phương Thúy.

Mô hình này tập trung vào việc nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ vi phạm cao, thông qua tuyên truyền và giáo dục kỹ năng sống. Đồng thời, mô hình sẽ rà soát, quản lý và cảm hóa các trường hợp "chậm tiến" để giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, mô hình còn chú trọng tạo môi trường sống lành mạnh bằng cách tổ chức các sân chơi và hoạt động giải trí. Một phần quan trọng khác là hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển kinh tế, giúp họ tìm việc làm ổn định, khơi dậy ý chí vươn lên và tránh xa tệ nạn xã hội.

Toàn cảnh lễ ký kết và ra mắt mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên". Ảnh: Phương Thúy.

Mục tiêu của kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên" là huy động sức mạnh tổng hợp từ cả hệ thống chính trị và toàn dân, cùng chung tay quản lý, giáo dục để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy.

Theo lộ trình cụ thể, trong năm 2025, tỉnh sẽ xây dựng một mô hình điểm tại xã Hưng Nguyên và mở rộng ra 19 mô hình điểm tại các phường, xã khác. Mục tiêu đến năm 2027, 100% các xã, phường trên toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình này. Đây được kỳ vọng sẽ là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng cuộc sống cho thanh thiếu niên, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại Nghệ An.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn