Trượt ngã trên đường đèo, người đi xe máy lao thẳng vào đầu ô tô

Sự việc được ghi lại vào ngày 31/1, trên Quốc lộ 6, đoạn gần đèo Khung The, tỉnh Hòa Bình.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ trượt ngã, lao thẳng về phía đầu chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình.

Phát hiện ra sự việc, tài xế ô tô lập tức đạp phanh và dừng xe kịp thời trước khi tông trúng người điều khiển xe máy. Toàn bộ khoảnh khắc thót tim này đã được camera hành trình ghi lại.

May mắn là người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ sau tình huống nguy hiểm trên.

Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn