Trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Chiều 1/6, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, diễn ra lễ trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND Tối cao.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (giữa) trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương (trái) và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng. (Ảnh: T.S.)

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP.HCM), từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 2 (cũ).

Tháng 5/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Tháng 12/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động về giữ chức Trưởng PC08.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) Công an TP.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng PC08 thay Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

