Trường học bị mưa lũ vùi lấp - hiệu trưởng viết tâm thư xin giúp đỡ

Suốt hơn 1 tuần qua, ở nhiều bản làng, xã ở miền Tây Nghệ An chìm ngập trong lũ, bùn, đất, đá. Nhiều tuyến đường bị phá hủy, gần 400 ngôi nhà bị đánh sập hoàn toàn và gần 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng do ngập lụt. Mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng. Hiện chưa xác định được tổng thiệt hại do mưa lũ vừa qua ở Nghệ An.