Mâu thuẫn trên bàn nhậu, con rể ra tay sát hại bố vợ

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 19h30 ngày 8/8/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) có tổ chức uống rượu cùng Nguyễn Trần Phục Sinh (là con rể ông Hoàng) và một người con ruột của ông Hoàng. Trong lúc uống rượu giữa ông Hoàng và Sinh có xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ ông Hoàng dùng tay đánh vào vùng mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận Sinh lấy con dao Thái Lan đang để trên bàn gần đó đâm nhiều cái vào vùng lưng, ngực và bụng ông Hoàng gây ra nhiều vết thương.

Ảnh minh họa

Sau đó, ông Hoàng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 12/8 thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi ông Hoàng bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu là nguyên nhân gây tử vong.

Sau khi hay tin ông Hoàng chết, được sự vận động của gia đình Nguyễn Trần Phục Sinh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

