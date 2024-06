Trường giúp trường trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cô Nguyễn Thị An - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu, Nghệ An) trao đổi kỹ năng làm bài thi cho học sinh Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài