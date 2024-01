Trước lượt 10 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Đến giờ phán xét

Sau 9 lượt đấu, mới chỉ có 2 đội chính thức ghi tên tại VCK là HAGL và PVF. Nhưng các gương mặt khác cũng gần như đã lộ diện khi chỉ phải gặp những thử thách dễ ở lượt cuối.

Tại bảng A, Viettel và Hà Nội cùng có 16 điểm sau 7 trận nhưng Viettel xếp trên nhờ hơn đối đầu. Cũng không có đội cạnh tranh được vị trí ở top 2 của 2 đội và lượt cuối chỉ để xác định đội nhất, nhì.

Khả năng Hà Nội và Viettel cùng dắt tay nhau đi tiếp rất cao do lượt cuối, cả hai đều gặp những đối thủ dễ chơi là Nam Định và Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Lượt đi, Viettel thắng dễ dàng Trung tâm bóng đá Đào Hà với tỷ số 6-0 cho dù tung ra sân khá nhiều cầu thủ dự bị. Ở trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định, Viettel sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất và chiến thắng trong tầm tay.

Trong khi đó, Hà Nội gặp thử thách hơn khi phải gặp Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định không còn động lực thi đấu cũng sẽ giúp Hà Nội dễ đá hơn. Trận lượt đi, Hà Nội khi đó còn sa sút tâm lý nhưng vẫn thắng Nam Định đến 4-0. Nếu thắng Nam Định thì dù Hà Nội không giành ngôi nhất bảng nhưng cũng chắc chắn là chủ nhân của tấm vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tại bảng B, PVF đã chính thức giành ngôi đầu bảng sau khi có 19 điểm sau 7 trận đấu. Trận cuối gặp Công an Hà Nội chỉ là dịp để PVF thử nghiệm các cầu thủ trẻ.

Đương kim vô địch Thanh Hóa với 16 điểm sau 7 trận chắc chắn sẽ xếp nhì bảng. Tuy nhiên, nếu thắng Luxury Hạ Long, Thanh Hóa cũng sẽ chắc chắn là chủ nhân của tấm vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thắng Hạ Long là nhiệm vụ quá dễ cho Thanh Hóa khi họ đã từng thắng 2-0 trận lượt đi.

Tại bảng C, SLNA đã bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm khi để thua Thừa Thiên Huế 1-2 ở lượt trước. Dẫu thua trận này nhưng SLNA vẫn giữ vị trí đầu bảng với 16 điểm sau 7 trận, hơn Huế 2 điểm. Đội bóng xứ Nghệ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Quảng Nam ở lượt cuối là bảo vệ ngôi đầu. Lúc này, Quảng Nam đã chính thức bị loại nên SLNA sẽ dễ thở hơn nhiều so với trận thắng 2-1 ở lượt đi.

Huế chỉ giành ngôi đầu bảng trong trường hợp họ thắng Sông Trà Quảng Ngãi đồng thời SLNA mất điểm trước Quảng Nam. Nhưng nếu thắng Quảng Ngãi thì dù Huế về nhì thì họ (với 17 điểm) cũng có nhiều cơ hội là chủ nhân của tấm vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Để chắc chắn có vé vớt, Huế cần thắng Quảng Ngãi càng đậm càng tốt và lượt đi, Huế đã thắng Quảng Ngãi đến 6-0.

Tình hình bảng D khá giống bảng B. HAGL đã giành vé từ 2 lượt đấu trước và trận gặp Khánh Hòa chỉ là thủ tục. HAGL dĩ nhiên muốn thắng Khánh Hòa để có mạch toàn thắng 8 trận ở vòng loại.

Về phía Khánh Hòa, nếu thắng HAGL thì họ chắc chắn sẽ là một trong 4 đội nhì bảng giành vé vớt. Thậm chí, một trận hòa cũng không phải tệ vì nếu kết thúc vòng loại với 17 điểm và hiệu số +12 thì Khánh Hòa vẫn có nhiều hy vọng là một trong 4 đội nhì bảng giành vé vớt. Dù vậy, kiếm điểm trước HAGL không hề dễ và lượt đi, Khánh Hòa đã thua 1-2.

Tại bảng E, Phú Yên giữ ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 7 trận. Đội duy nhất có thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu của Phú Yên là chủ nhà Bình Phước với 14 điểm sau 7 trận.

Vòng này, nếu Phú Yên thắng Lâm Đồng thì đội bóng duyên hải sẽ lần đầu tiên giành quyền dự VCK giải U.19 quốc gia. Phú Yên có hy vọng thực hiện được điều kỳ diệu này vì họ từng thắng Lâm Đồng 4-0 trận lượt đi và Lâm Đồng lúc này đã hết động lực thi đấu.

Trong khi đó, Bình Phước chỉ có thể giành ngôi đầu bảng nếu thắng Tây Ninh, đồng thời chờ Phú Yên mất điểm trước Lâm Đồng. Tuy nhiên, nếu Bình Phước thắng Tây Ninh thì dù nhì bảng, họ vẫn có nhiều cơ hội là chủ nhân của tấm vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Để củng cố hy vọng có vé vớt, Bình Phước cần thắng Tây Ninh càng đậm càng tốt và lượt đi, họ đã thắng Tây Ninh đến 4-0.

Tại bảng F, Bình Dương vẫn dẫn đầu với 15 điểm và nắm quyền tự quyết ở lượt cuối. Vé sẽ là của Bình Dương nếu họ thắng chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu, đội đã bị loại sau khi bị Long An cầm hòa lượt trước. Trận lượt đi, Bình Dương từng thắng 1-0 nhưng lượt về có thể sẽ dễ dàng hơn cho đội bóng đất Thủ khi Bà Rịa Vũng Tàu hết động lực thi đấu.

Còn TP.HCM đang xếp thứ nhì với 13 điểm. TP.HCM chỉ giành ngôi đầu nếu thắng Long An và chờ Bình Dương mất điểm trước Bà Rịa Vũng Tàu. Do Long An đã bị loại sau khi hòa Bà Rịa Vũng Tàu nên cơ hội để TP.HCM chiến thắng rất sáng. Nhưng ngay cả khi chiến thắng thì cơ hội có vé của TP.HCM cũng rất mịt mờ.

Tại bảng G, Đồng Tháp dẫn đầu bảng với 14 điểm sau 7 trận và nắm quyền tự quyết ở lượt cuối. Chỉ cần có điểm trước đội cuối bảng Vĩnh Long là Đồng Tháp sẽ chính thức giành vé.

Trong khi đó, cơ hội của chủ nhà Tiền Giang rất nhỏ. Tiền Giang chỉ giành được ngôi đầu của Đồng Tháp nếu Tiền Giang thắng Cần Thơ đồng thời Đồng Tháp thua Vĩnh Long. Trong trường hợp Tiền Giang hay Đồng Tháp nhì bảng với 14 điểm tối đa thì họ cũng không đủ khả năng cạnh tranh vé vớt với các đội ở bảng khác.

