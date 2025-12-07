Chính phủ nêu lý do đề xuất giao chủ tịch cấp xã điều động, thuyên chuyển giáo viên

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp trong công tác quản lý trên địa bàn

Đáng chú ý, dự thảo quy định giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập (cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm, bố trí, phân công đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trong tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm, bố trí, phân công đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Khi thảo luận, có ý kiến băn khoăn việc phân cấp, giao cho chủ tịch UBND cấp xã điều động, thuyên chuyển nhân lực ngành giáo dục trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý khó bảo đảm gắn kết chặt chẽ với quản lý chuyên môn.

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về phân cấp thẩm quyền hiện hành đã giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ liên quan tới cấp học giáo dục mầm non và giáo dục trung học cơ sở.

Do vậy việc giao chủ tịch UBND cấp xã được điều động, thuyên chuyển nhân lực ngành giáo dục trong phạm vi thẩm quyền quản lý sẽ đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp trong công tác quản lý trên địa bàn.

Bên cạnh đó việc điều động, thuyên chuyển vẫn phải đảm bảo lựa chọn đúng nhân lực vào đúng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc tuyển dụng nhân sự ngành giáo dục trong địa bàn tỉnh sẽ thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở rà soát, đề xuất của cấp xã, phường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phân bổ nhân lực về các xã để đảm bảo tính đồng bộ, tránh việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Năng lực của Sở Giáo dục và Đào tạo đáp ứng tổ chức tuyển dụng giáo viên

Về năng lực của Sở Giáo dục và Đào tạo đáp ứng tổ chức tuyển dụng nhà giáo, báo cáo của Chính phủ nêu rõ sở là cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh.

Hằng năm chủ trì đầu mối thực hiện rất nhiều kỳ thi lớn của ngành trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh như thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi vào lớp 10, thi học sinh giỏi các cấp.

Đội ngũ nhân lực của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như đội ngũ các chuyên gia là cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm có thể huy động để thực hiện kỳ thi là rất lớn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của một kỳ tuyển dụng lớn.

Báo cáo dẫn chứng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trong 2 tháng (tháng 10 và 11-2025) đã hoàn thành kỳ tuyển dụng giáo viên trên địa bàn toàn thành phố sau sáp nhập, với số lượng ứng viên đủ điều kiện tham dự tuyển dụng lên tới 10.000 người.

Trong khi đó đối với cấp xã hiện nay, theo khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các địa phương chưa bố trí đủ nhân lực có chuyên môn phụ trách giáo dục, đào tạo tại các phòng văn hóa xã hội (chỉ có khoảng 30% công chức cấp xã phụ trách giáo dục, đào tạo hiện có chuyên môn về giáo dục hoặc đã từng có kinh nghiệm về giáo dục).

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trên Cổng thông tin điện tử của bộ và gửi văn bản xin ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương đối với dự thảo thông tư.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Qua tổng hợp ý kiến góp ý của 31/34 tỉnh, thành phố, có 27 địa phương giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các xã, phường, đặc khu. Có 4 địa phương trực tiếp UBND có văn bản góp ý.

Trong đó 31/31 địa phương nhất trí giao Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng nhà giáo trong các trường THPT, giáo dục thường xuyên, chuyên biệt.

Đối với thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS có 27/31 địa phương nhất trí giao sở tuyển dụng.

UBND tỉnh Đồng Tháp và 2 xã của tỉnh Quảng Trị đề nghị giao chủ tịch UBND cấp xã; Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Ngãi đề nghị rà soát lại để bảo đảm với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện theo quy trình, ngày 28-11-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình trình xin ý kiến Chính phủ về dự thảo nghị quyết.

Căn cứ theo tờ trình, Văn phòng Chính phủ đã gửi phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ với dự thảo tại tờ trình. Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến đồng ý và không có ý kiến khác với nội dung này.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ